4位總統候選人聲量低迷 2024韓國瑜當什麼全網熱議

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聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／獨家報導製圖
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【文．沈世鵬】

藍白整合進度左右2024總統大選，國民黨副主席連勝文表示，2014競選北市長時被柯文哲霸凌最慘，按理說看到柯文哲會想「貓兩拳」，但他卻是願意坐下來談藍白合，代表國民黨是真心想跟其他在野黨合作。但柯文哲競辦總幹事黃珊珊強調，整合最後時間將壓在10月底，在這之前如果沒談成，柯文哲就會選到底。

黃珊珊在接受網路節目《下班瀚你聊》訪問時表示，11月20日就要進行總統登記，在未來這段時間，還要決定副總統的人選，還包括拍攝宣傳照、文宣擬訂等非常繁複的行政作業都要在這段時間內準備好，因此，以擔任過事務官的角色來看，最後底線必須壓在10月底，如果在此之前沒有談成，柯文哲就會選到底。

黃珊珊指出，民眾黨不可能到11月19日最後一天才決定要不要藍白合，相信國民黨這麼大的政黨也一樣，「如果要合就快點做，10月底一拍兩瞪眼，是就是、不是就不是，不要影響到政黨各自原來該有的規劃」。

被問到總幹事是否可能成為副總統參選人？黃珊珊回應，有這麼多人才，為何要是黃珊珊？她現在的重點就是把選務工作做好。

曾在2014年與柯文哲競選台北市長的連勝文接受訪問時則說，藍白合是為了台灣的發展，彼此的成見與恩怨都應該放下。他強調，當年選舉期間，不只他本人被霸凌，就連祖宗、父親、太太都被網軍霸凌，按理說看到柯文哲會想「貓兩拳」，也應該是最反對藍白合的人，但今天還是願意坐下來支持藍白合，這象徵國民黨真的有誠意合作。

連勝文表示，國民黨必須回應6成民眾希望下架民進黨的心聲，對於整合，國民黨其實沒有想要吃掉民眾黨，一來沒有錢，二來國民黨想的是類似日本、歐洲的政治聯盟概念。

對於藍白合被民進黨批評為政治分贓，連勝文認為，英國、德國、日本都是常態的政治聯盟，怎麼到台灣就變政治分贓？「會這樣講的人一定是綠的，因為民進黨最怕在野黨合作」。

未來藍白合是否應以民調決定誰正、誰副？連勝文說，現在要思考的是如果真的比民調，結束後該怎麼做？他舉例說，國民黨在台北市大安區有8席議員，民眾黨1席，如果民眾黨民調贏了，難道8席國民黨議員要聽1席民眾黨議員指揮？相反的，若是國民黨贏了，民眾黨又要怎麼做？因此，這些遊戲規則都必須先想清楚。

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