史無前例 以色列48小時動員30萬後備軍人

【文．林齊萩】

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）7日發動血腥攻擊後，以色列隨即宣布發動「鐵劍行動」（Operation Swords of Iron）反擊，並徵召30萬後備軍人。根據10月10日電據卡達半島電視台（Al Jazeera）報導，以色列軍方10日表示，已從歐洲接回數百名後備軍人。

這是以國自1973年「贖罪日戰爭」（Yom Kippur War）以來，最大規模的動員，等同將近4%的人口拿起武器加入戰鬥。以色列空軍在社交平台X上說，9日晚上，用運輸機從歐洲接回了數百名居住在當地的以色列人，「空軍運輸機將數百名在國外的以色列國防軍戰士，空運回以色列，加入『鐵劍行動』行列，這是以色列國防軍集中額外力量持續戰鬥的一部分。」

報導說，軍方未說明這些後備軍人居住在歐洲哪些國家。9日，以色列國防軍（IDF）首席發言人哈加里（Daniel Hagari）表示，自新一波以巴衝突爆發以來，以軍在48小時內徵召30萬名預備役人員入伍，這是以色列有史以來最大規模的一次徵兵。

以色列航空公司（El Al）一名發言人9日也說，以色列航空將加開更多航班，把海外的後備軍人帶回以色列。該發言人補充說，沒有航班被取消，而且許多往返以色列的以色列航空客機都已客滿。

以色列所有年滿18歲者均需服兵役，除了某些特殊情況，義務役後成為預備軍，40歲之前都會定期被徵召服役。