拜登證實14美國人遇害 轟哈瑪斯「純粹的邪惡行為」

【文．林齊萩】

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）7日對以色列發動突襲，雙方交戰至今已逾千人死亡。美國總統拜登（Joe Biden）10日在白宮的電視演說中，重申支持以色列，並譴責哈瑪斯突襲其盟邦以色列是「純粹邪惡的行為」，同時也證實14名美國公民在突襲中遇害，另有一些美國人遭劫持。

綜合外媒報導，拜登的演說提到：「此時此刻，我們必須表達得非常清楚，我們與以色列站在一起」，拜登接著譴責哈瑪斯，除了稱其為恐怖組織，還指出「他們的目的是消滅以色列和謀殺猶太人」。

拜登舉了一些例子，包括父母遭屠殺、嬰兒慘遭殺害、整個家庭遭滅口以及「婦女遭強暴、毆打和當作戰利品遊街示眾，拜登直言：「這是恐怖主義行為」。

拜登在發表談話前，先與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通話，討論對以色列的支持。這是兩人4天來第3次通話。

此外，美國國務院10日也宣布國務卿布林肯（Antony Blinken）將啟程前往以色列，與以國高級官員會面，並討論加強以色列安全的措施，強調美國堅定支持以色列。白宮國安會議發言人柯比（John Kirby）稍早表示，美國無意向以色列派兵，但是會儘可能滿足以色列的需求。

以色列軍方當地時間10日晚稱，第一架載有美國軍火的飛機已降落在以色列的內瓦提姆空軍基地（Nevatim Airbase），不過，以軍並沒說明美國提供的武器用途為何。