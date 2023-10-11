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阿北聲量站上第一名 竟因不提名、停預算就能廢考監委員

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／獨家報導製圖
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【文．楊雪妍／綜合報導】

昨(10)日全網熱議的是柯文哲說不提名、停預算就能廢掉考試委員與監察委員，代誌有那麼簡單的嗎?對此PTT知名版主HatePolitics表示，「有這樣簡單的事，停掉考、監兩院的預算，那不是違憲了吧！孫中山《五權憲法》演講中說：「五權憲法是兄弟所創造，古今中外各國從來沒有的。」行政命令能修改五權憲法? 荒唐啊！」。根據QuickseeK 總統大選每日情報總統候選人聲量排名，10/10到10/11的潛在候選人聲量排名柯文哲第一名，聲量是25,069(上升2)，第二名是侯友宜，聲量是18,217，第三名是賴清德，聲量是10,820 (下降2)，第四名是郭台銘，聲量是3,145。

根據 QuickseeK的調查，總統候選人聲量排名柯文哲位居第一名，主要是Ptt的HatePolitics在討論「拋廢考監不必修憲 柯文哲:不提名、停預算就好」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有3092筆，網友表示「一個靠自己幻想提政見的」、「看來 黃國昌真的又沒立場了」、「笑死，監察院長是誰？」。

而總統候選人聲量排名第二名的侯友宜，主要是東森新聞的FB在討論「再批國慶主視覺 走台獨路徑 侯友宜：不能容忍」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有3301筆，網友表示「台灣🇹🇼生日快樂🎂」。第三名的賴清德，沒有登上選情熱議前五名。第四名的郭台銘，主要是聯合新聞網的FB在討論「郭台銘致詞稱 已連署50、60萬份 事後又改口「沒講過這句話」」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有2017筆，網友表示「昨晚山盟海誓，今天昨晚歹勢」。

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