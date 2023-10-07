快訊

以巴衝突爆發：哈瑪斯與以色列交戰中，加薩陷入戰火

亞運／中華健兒金牌感人一刻！淚水沒有白流 總獎金達近3億

侯友宜諷綠門神廣告被下架 鍾沛君爆：致電三立的是鄭文燦

央行阻貶台幣 我外匯存底降為5640億美元

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
中央銀行狂拋外匯存底阻貶台幣匯率。 圖／取自中央銀行臉書
中央銀行狂拋外匯存底阻貶台幣匯率。 圖／取自中央銀行臉書

【文．林齊萩】

美國鷹派聯準會（Fed）讓高利率維持更長時間，加上強勢美元壓境，新台幣兌美元3日一度貶破32.3元，創7年新低。中央銀行狂拋外匯存底阻貶台幣匯率，9月底我外匯存底金額為5640.09億美元，較上月底減少14.58億美元，已連兩個月減少。

央行外匯局長蔡炯民指出，這是因為新台幣近2個月貶值速度較快，央行確實動用外匯存底進場調節，導致餘額下滑。央行總裁楊金龍4日在立法院備詢時指出，台幣沒有貶值底線，32.5元也不是「楊金龍防線」，但重申會維持匯率穩定。

目前，台灣外匯存底排全球第四，根據各國最新揭露統計，第一是中國3兆1601億美元，第二是日本1兆1224億美元，第三是瑞士7857億美元。亞洲各國方面，印度為5234億美元、香港為4044億美元、韓國為3939億美元、新加坡3226億美元，多呈下滑趨勢。

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法
《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

延伸閱讀

2023年印度臺灣形象展孟買登場 開啟臺印合作新時代

緯創、成運攜貿協攻印度電巴市場 逐步入手東南亞商機

央行出手阻貶效應 外匯存底連兩月下滑

野村：印度、日股 逢回介入

相關新聞

央行阻貶台幣 我外匯存底降為5640億美元

美國鷹派聯準會（Fed）讓高利率維持更長時間，加上強勢美元壓境，新台幣兌美元3日一度貶破32.3元，創7年新低。中央銀行狂拋外匯存底阻貶台幣匯率，9月底我外匯存底金額為5640.09億美元，較上月底減少14.58億美元，已連兩個月減少。

面對日本台灣人成了「盤子」？台日觀光逆差其來有自

截至八月底為止，台日觀光逆差已超過五倍，雖然外界認為是因日本遊客不出國，加上日幣貶值和機票錢變貴等因素，但專家認為需要經營新的旅遊意象品牌，否則再過一年也無法恢復疫前水準。

巨大腿肌一夜爆紅！亞運「金剛芭比」畫面曝 網看傻眼

杭州亞運田徑賽在大蓮花體育場進行，3日晚間壓軸節目是男女子4×100公尺接力賽。在率先舉行的女子4×100公尺接力賽中，大陸隊以43秒39的成績奪冠；不過，大陸隊第三棒選手袁琦琦發達的大腿肌肉，瞬間成排行榜熱搜，許多網友直呼她是「金剛芭比」。

美國史上最大規模醫療罷工 7.5萬員工上街怒吼

美國通膨嚴重，經濟前景又不明確，高昂的生活成本嚴重擠壓藍領階層，導致全美罷工浪潮持續蔓延，從好萊塢編劇、演員到底特律（Detroit）汽車工人，美國最大非營利醫療集團凱薩醫療機構（Kaiser Permanente）的7萬5千多名員工也加入行列，展開為期3天的大罷工，這是美國近代史上最大規模的醫療人員罷工行動。

礦泉水也可以「放生」？陸環保組織這麼看

在大陸浙江寧波永豐橋旁，最近傳出有人念念有詞在橋旁「放生」礦泉水，旁邊還擺放著貢品，有關此事的影片照片在網上傳播後引發大陸網民熱議，有人認為應尊重個人習俗，亦有人認為該行為是對水資源的浪費，不能提倡。

2023年印度臺灣形象展孟買登場 開啟臺印合作新時代

「2023年印度臺灣形象展」10月5日在印度第一大商業城孟買(Mumbai)盛大開幕，外貿協會率領90家臺灣企業前往孟買展覽中心(BEC)展出。開幕典禮冠蓋雲集，特別邀請到馬哈拉施特拉州政府副州長Mr. Devendra Fadnavis、主任秘書Dr. Harshdeep Kamble，馬哈拉施特拉州工業發展協會CEO Dr. Vipin Sharma等印方貴賓出席，我駐孟買辦事處張均宇處長、駐印度代表處經濟組陳郁淇組長、教育組陳立穎組長等我方代表皆出席開幕典禮，為印度臺灣形象展獻上祝福。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。