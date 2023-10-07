央行阻貶台幣 我外匯存底降為5640億美元

【文．林齊萩】

美國鷹派聯準會（Fed）讓高利率維持更長時間，加上強勢美元壓境，新台幣兌美元3日一度貶破32.3元，創7年新低。中央銀行狂拋外匯存底阻貶台幣匯率，9月底我外匯存底金額為5640.09億美元，較上月底減少14.58億美元，已連兩個月減少。

央行外匯局長蔡炯民指出，這是因為新台幣近2個月貶值速度較快，央行確實動用外匯存底進場調節，導致餘額下滑。央行總裁楊金龍4日在立法院備詢時指出，台幣沒有貶值底線，32.5元也不是「楊金龍防線」，但重申會維持匯率穩定。

目前，台灣外匯存底排全球第四，根據各國最新揭露統計，第一是中國3兆1601億美元，第二是日本1兆1224億美元，第三是瑞士7857億美元。亞洲各國方面，印度為5234億美元、香港為4044億美元、韓國為3939億美元、新加坡3226億美元，多呈下滑趨勢。