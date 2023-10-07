面對日本台灣人成了「盤子」？台日觀光逆差其來有自

【文．楊允曦】

截至八月底為止，台日觀光逆差已超過五倍，雖然外界認為是因日本遊客不出國，加上日幣貶值和機票錢變貴等因素，但專家認為需要經營新的旅遊意象品牌，否則再過一年也無法恢復疫前水準。

根據觀光署統計，今年截至八月，台灣訪日二六二點三萬人次，為日本訪台四十九點三萬人次的五點三倍。而日本政府觀光局19日公布，今年6月訪日旅客，以韓國55萬人奪冠、台灣39萬人居次、美國以23萬人名列第3，而今年第2季赴日觀光消費金額，台灣人以1739億日圓（約新台幣388億元）居冠，人均消費為17.68萬日圓，消費占比最高的是購物支出，平均每人花了6.7萬日圓購物，比美國、英國、韓國、香港人都多。

過去台北永康商圈是日韓觀光客必到之處，但疫情後日本客少了6成！永康商圈理事長李慶隆表示，跟COVID-19之前做比較的話，日本客人衰退了60%。日本觀光客則表示，「因為日圓貶值的問題，台灣的物價已經跟日本差不多，甚至還比日本更貴。」，對經濟情況不好的人來說就很難負擔，但由於日幣持續下探，加上日本經濟依舊未見起色，所以日客只能選擇住宿、物價比較便宜的東南亞。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰也回應道，日幣貶值是原因之一，它影響整體日本人的出國情形，當國人踴躍出國的時候，它會把大部分的機位占滿，過去可能也許很多機票七千多塊，現在就變成要一萬多塊了。來台的機票費用較疫情前貴70%，加上消費和住宿成本都高於東南亞，難怪日本人來台率大大降低。