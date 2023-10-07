巨大腿肌一夜爆紅！亞運「金剛芭比」畫面曝 網看傻眼

【文．邢雲】

杭州亞運田徑賽在大蓮花體育場進行，3日晚間壓軸節目是男女子4×100公尺接力賽。在率先舉行的女子4×100公尺接力賽中，大陸隊以43秒39的成績奪冠；不過，大陸隊第三棒選手袁琦琦發達的大腿肌肉，瞬間成排行榜熱搜，許多網友直呼她是「金剛芭比」。

據杭州《都市快報》報導，來自江蘇的袁琦琦1995年生，2006年袁琦琦被少體校教練徐潔發現，開始練習短跑，展現優秀的體能和良好爆發力。

亞運會女子4×100公尺接力是大陸傳統優勢項目，2002年釜山亞運會上，大陸以43秒84奪冠；2006年杜哈亞運會再以44秒33衛冕。此後，2010年的廣州亞運會，作為主場隊的大陸隊竟不敵泰國無緣七連冠，但4年後的仁川亞運會大陸重奪冠軍，以42秒83成績打破賽會紀錄。

袁琦琦以替補身分親歷仁川亞運經典一戰，此後雅加達亞運時，袁琦琦職業生涯來到「黃金上升期」，不僅順利入選2016年里約奧運會中國奧運代表團，在2017年天津全運會上成為江蘇田徑女隊領軍人物，連續出戰全運百米女飛人大戰、女子200米及女子4×100米接力等多項賽事，並拼下1金2銀佳績。

2018年雅加達亞運，袁琦琦因受傷未能跑出理想成績，杭州亞運會，已成老將的袁琦琦沒放棄，終於和隊友一同摘下這枚金牌。

杭州亞運當晚比賽，大陸隊前兩棒梁小靜和韋永麗表現中規中矩，到第三棒，彎道出發的袁琦琦再展現「圓月彎刀」的強勢姿態，在彎道內強行為大陸隊建立優勢，之後葛曼棋在第四棒徹底接管比賽，並率先衝過終點。

袁琦琦在這場賽事中是第三棒，這一棒為大陸隊大幅度提升領先地位。網友就說，「就是第三棒拉開差距！」、「都說女生不容易有大塊肌肉，這個體格得吃老多苦了吧，佩服」、「這就是又有天賦又努力，看她的腰腹，很多女人都不喜歡直型H腰，實則是強大核心力量」、「短跑靠肌肉長跑靠苗條」、「真猛啊，天賦和努力缺一不可」。