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美國史上最大規模醫療罷工 7.5萬員工上街怒吼

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
全美最大醫療機構「凱薩醫療機構」因勞資談判破裂，工會成員4日展開罷工。 圖／取自新華社
全美最大醫療機構「凱薩醫療機構」因勞資談判破裂，工會成員4日展開罷工。 圖／取自新華社

【文．林齊萩】

美國通膨嚴重，經濟前景又不明確，高昂的生活成本嚴重擠壓藍領階層，導致全美罷工浪潮持續蔓延，從好萊塢編劇、演員到底特律（Detroit）汽車工人，美國最大非營利醫療集團凱薩醫療機構（Kaiser Permanente）的7萬5千多名員工也加入行列，展開為期3天的大罷工，這是美國近代史上最大規模的醫療人員罷工行動。

全美最大醫療機構「凱薩醫療機構」因勞資談判破裂，工會成員4日展開罷工，要求提高薪資待遇、改善工作環境、解決人員短缺等問題。罷工範圍擴及美國8個州，將有39家醫院、700個醫療機構運作受影響。醫護人員表示，自新冠疫情來，人手嚴重不足、工作量與薪酬不對稱，巨大壓力已超出負荷。

綜合美聯社及《華爾街日報》報導，凱薩醫療集團工會聯盟宣布，將在加州、科羅拉多、俄勒岡和華盛頓州罷工3天，維珍尼亞和首都華盛頓則罷工1天，在工會8.5萬名成員中，預料有7.5萬人參加，其中包括職業護理師、超音波檢查師，以及放射科、X光科、外科、藥房和急診科的技術人員。

總部位於加州奧克蘭（Auckland）的凱薩醫療集團表示，包括急診室在內的39家醫院仍繼續開放，暫時沒有醫生參與罷工，為了減少對患者就醫的衝擊，集團正引進數千名臨時工填補空缺。

根據美國媒體報導，截至9月23日，全美今年已有約36.2萬人參與罷工，而兩年前同期參與罷工的人數僅3.6萬人左右。這使得今年有望成為自2019年以來，藍領罷工最繁忙的1年。

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