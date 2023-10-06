礦泉水也可以「放生」？陸環保組織這麼看

【文．李有具】

在大陸浙江寧波永豐橋旁，最近傳出有人念念有詞在橋旁「放生」礦泉水，旁邊還擺放著貢品，有關此事的影片照片在網上傳播後引發大陸網民熱議，有人認為應尊重個人習俗，亦有人認為該行為是對水資源的浪費，不能提倡。

寧波一家環保組織的負責人對《澎湃新聞》稱，不贊成這樣的行為，因為無論是礦泉水，抑或是純淨水，如果經工業生產的水，已經不能理解為水源，而是商品；若水存在什麼問題，對水源還會造成一定影響。

廣東放生協會一位工作人員指，「放生」有明確定義，即贖取被捕之魚、鳥等諸禽獸，再放於池沼、山野之中，礦泉水裡不帶生物，故倒礦泉水不屬於放生。

對於寧波永豐橋多位女子傾倒礦泉水一事，當地水利局一位工作人員，先前在接受媒體採訪時表示，無法對「放生」礦泉水一事予以定性，法律也沒有明文規定，所以很難管理，只能勸勉不要浪費水資源。