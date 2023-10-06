Ubisoft高層內性騷擾案爆發 前副總裁等5人被捕

【文．江木騰】

根據法國媒體《解放報》報導，Ubisoft公司自2020年爆發的內性騷擾案件終於有所進展，警方在過去兩天內拘捕了包括前編輯副總裁Tommy Francois和前創意部門負責人Serge Hascoet在內的5名高層成員，目前他們因調查而被拘留。

根據巴黎司法檢方的聲明，經過數年的調查和超過50位現任和前任員工的證詞，警方決定進行逮捕行動。

2020年6月，《解放報》開始調查報導，該報根據一系列Ubisoft員工在Twitter上的性騷擾指控展開調查。當時的證詞顯示，Tommy Francois似乎領導著一個類似”男性俱樂部”的組織，而他被指控涉及心理騷擾、性騷擾和性侵犯等行為。

Tommy Francois在公司地位較高，並且是Serge Hascoet的得力助手，因此即使受害者向人力資源部門投訴，也只會得到類似”他們是創意工作者，這就是他們的工作方式”或”如果你無法和他們共事，也許你應該考慮離開”等回應。

其中一份證詞提到，在公司一次活動晚會上，Tommy Francois試圖強吻一名員工，並讓同事將她壓制，直到她努力掙脫並尖叫，最終才得以逃脫。然而，當她向另一名負責人反映時，卻被告知這只是一場誤會，是他經常開的玩笑。

代表原告的律師接受《解放報》的訪問時表示，這個案件非常特殊，因為它不僅涉及個別行為，還涉及系統性的性侵犯。她表示，她作為律師已經有22年的經驗，但這是她第一次看到刑警在如此大規模的調查和證據搜集中參與。在大多數類似案件中，通常只牽涉到保護疑犯的上級，而不像Ubisoft一樣存在如此組織化的問題。

她表示：“該公司似乎已經變成創意工作者的遊樂場，在工作場所發生性侵行為，而晚上可能會有女性被推倒或壓在牆上。儘管人力資源部門知道這些情況，但他們選擇將其壓制下來。這個案件之所以特別，是因為公司高層白領共謀參與。”

據報導，Ubisoft的CEO Yves Guillemot目前尚未被傳喚，而Ubisoft對此案尚未發表任何評論。