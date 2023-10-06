悟覺妙天禪師開法語 侯柯別再執迷不悟

【文．王琰實】

藍白合繼續卡關，關心政黨輪替者，逐漸將希望放在韓國瑜上。「馬英九國師」陳長文認為韓國瑜應出來做「第三方公正民調」，信徒三十餘萬的妙天禪師也傳出要發動「韓粉大遊行」， 國民黨主席朱立倫若再遲遲不給韓國瑜授權，就要背負完全的責任了。

各界期待韓國瑜，第一個原因，是韓國瑜公正沒有私心。2020年韓國瑜在支持者的期待下參選總統，結果不盡人意，已經退出政治、只做公益。現在的韓國瑜沒有個人利害考量，只有為台灣、人民的關懷，韓國瑜與柯文哲、侯友宜都有交情，他出來做「公正第三方」，有可信度。

第二個原因是韓國瑜有實力。雖然韓國瑜已經沒有公職，但「鋼鐵韓粉」保守估計在10%到15%之間，也就是說誰拒絕韓國瑜的整合，誰就是把韓粉推給對手，這是韓國瑜跟其他人不同之處。

幾乎可以這樣說，在膠著的侯友宜與柯文哲之間，韓國瑜表態支持誰，另一方就會迅速的被邊緣化，因此由韓國瑜來舉辦公正的民調，落敗的一方，沒有能力不接受。

妙天禪師慧眼獨具 力推韓國瑜出面整合

而已高齡89歲的妙天禪師，本非塵世中人，卻從沒忘懷自利利他。修行人首重慈悲與和平，妙天禪師長期為了兩岸和平努力，去年回歸國民黨，就是為了團結在野，促進政黨輪替。妙天禪師慧眼獨具，看出在野團結的關鍵在韓國瑜身上，於是號召10月15日韓粉上凱道，並邀請韓、侯、柯、郭一起參與。

再加上有「馬英九國師」之稱的陳長文律師，他身為海基會首任秘書長，與馬英九總統亦師亦友，在傳統「知識藍」的分量極重，也認同韓國瑜是整合在野的「公正第三方」。有韓國瑜的鋼鐵韓粉＋妙天禪師逾30萬信眾＋陳長文對藍營影響力＋六成支持政黨輪替民意，這幾股能量匯集在一起，就是韓國瑜出來當「公道伯」的底氣。

目前韓國瑜出面當桶箍，唯一尚待克服的關卡，是國民黨主席朱立倫的授權。韓國瑜身為黨員，黨主席不開綠燈，他總不好意思僭越，因此對於10月15日活動，韓辦已表示無此行程，這是出於對朱立倫的尊重。

然而，若最後真是因為朱立倫的不授權，而讓在野整合無疾而終，相信這也不是朱主席想看到的情況。韓國瑜整合成功，不論是侯或者柯當總統，朱立倫都會有在政壇的一席之地；反之不讓韓國瑜整合，賴清德順利當選，則朱立倫的政治未來，就看不到下一步何在了。不論是為人為己，朱立倫都沒有阻擋韓國瑜的道理。

地位不以智取 侯柯放下小我

俗話說「大位不以智取」，侯友宜、柯文哲都想當「正的」，固然有小我的考量，但再多的算計，也抵不過民意的趨勢。妙天禪師曾說「修行要破『我相』，也就是要排除這種自私自利的心。只要沒有『我』，就可以拿得起，放得下」，2024大選，應做如是觀。※以上言論不代表獨家報導立場※