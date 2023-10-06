快訊

徐巧芯再爆錄音揭潛艦「陰陽合約」 郭璽：名目是水面艦 實則潛艦

連警察都說「有大便味」！住戶嫌火鍋店太吵竟施肥報復 下場慘了

悟覺妙天禪師開法語 侯柯別再執迷不悟

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／《獨家報導》主筆室獨家評論製圖
圖／《獨家報導》主筆室獨家評論製圖

【文．王琰實】

藍白合繼續卡關，關心政黨輪替者，逐漸將希望放在韓國瑜上。「馬英九國師」陳長文認為韓國瑜應出來做「第三方公正民調」，信徒三十餘萬的妙天禪師也傳出要發動「韓粉大遊行」， 國民黨主席朱立倫若再遲遲不給韓國瑜授權，就要背負完全的責任了。

各界期待韓國瑜，第一個原因，是韓國瑜公正沒有私心。2020年韓國瑜在支持者的期待下參選總統，結果不盡人意，已經退出政治、只做公益。現在的韓國瑜沒有個人利害考量，只有為台灣、人民的關懷，韓國瑜與柯文哲、侯友宜都有交情，他出來做「公正第三方」，有可信度。

第二個原因是韓國瑜有實力。雖然韓國瑜已經沒有公職，但「鋼鐵韓粉」保守估計在10%到15%之間，也就是說誰拒絕韓國瑜的整合，誰就是把韓粉推給對手，這是韓國瑜跟其他人不同之處。

幾乎可以這樣說，在膠著的侯友宜與柯文哲之間，韓國瑜表態支持誰，另一方就會迅速的被邊緣化，因此由韓國瑜來舉辦公正的民調，落敗的一方，沒有能力不接受。

妙天禪師慧眼獨具 力推韓國瑜出面整合

而已高齡89歲的妙天禪師，本非塵世中人，卻從沒忘懷自利利他。修行人首重慈悲與和平，妙天禪師長期為了兩岸和平努力，去年回歸國民黨，就是為了團結在野，促進政黨輪替。妙天禪師慧眼獨具，看出在野團結的關鍵在韓國瑜身上，於是號召10月15日韓粉上凱道，並邀請韓、侯、柯、郭一起參與。

再加上有「馬英九國師」之稱的陳長文律師，他身為海基會首任秘書長，與馬英九總統亦師亦友，在傳統「知識藍」的分量極重，也認同韓國瑜是整合在野的「公正第三方」。有韓國瑜的鋼鐵韓粉＋妙天禪師逾30萬信眾＋陳長文對藍營影響力＋六成支持政黨輪替民意，這幾股能量匯集在一起，就是韓國瑜出來當「公道伯」的底氣。

目前韓國瑜出面當桶箍，唯一尚待克服的關卡，是國民黨主席朱立倫的授權。韓國瑜身為黨員，黨主席不開綠燈，他總不好意思僭越，因此對於10月15日活動，韓辦已表示無此行程，這是出於對朱立倫的尊重。

然而，若最後真是因為朱立倫的不授權，而讓在野整合無疾而終，相信這也不是朱主席想看到的情況。韓國瑜整合成功，不論是侯或者柯當總統，朱立倫都會有在政壇的一席之地；反之不讓韓國瑜整合，賴清德順利當選，則朱立倫的政治未來，就看不到下一步何在了。不論是為人為己，朱立倫都沒有阻擋韓國瑜的道理。

地位不以智取 侯柯放下小我

俗話說「大位不以智取」，侯友宜、柯文哲都想當「正的」，固然有小我的考量，但再多的算計，也抵不過民意的趨勢。妙天禪師曾說「修行要破『我相』，也就是要排除這種自私自利的心。只要沒有『我』，就可以拿得起，放得下」，2024大選，應做如是觀。※以上言論不代表獨家報導立場※

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法
《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

延伸閱讀

絕非「政治分贓」…朱立倫再談藍白合 透露和柯文哲聯繫持續一段時間

影／朱立倫拋藍白合可能 侯友宜未正面回應…僅提「要團結」

韓粉動員促韓國瑜扮整合桶箍 侯競辦、國民黨喊團結

拱韓國瑜扮在野桶箍 韓粉發1015凱道集結令

相關新聞

美國史上最大規模醫療罷工 7.5萬員工上街怒吼

美國通膨嚴重，經濟前景又不明確，高昂的生活成本嚴重擠壓藍領階層，導致全美罷工浪潮持續蔓延，從好萊塢編劇、演員到底特律（Detroit）汽車工人，美國最大非營利醫療集團凱薩醫療機構（Kaiser Permanente）的7萬5千多名員工也加入行列，展開為期3天的大罷工，這是美國近代史上最大規模的醫療人員罷工行動。

礦泉水也可以「放生」？陸環保組織這麼看

在大陸浙江寧波永豐橋旁，最近傳出有人念念有詞在橋旁「放生」礦泉水，旁邊還擺放著貢品，有關此事的影片照片在網上傳播後引發大陸網民熱議，有人認為應尊重個人習俗，亦有人認為該行為是對水資源的浪費，不能提倡。

2023年印度臺灣形象展孟買登場 開啟臺印合作新時代

「2023年印度臺灣形象展」10月5日在印度第一大商業城孟買(Mumbai)盛大開幕，外貿協會率領90家臺灣企業前往孟買展覽中心(BEC)展出。開幕典禮冠蓋雲集，特別邀請到馬哈拉施特拉州政府副州長Mr. Devendra Fadnavis、主任秘書Dr. Harshdeep Kamble，馬哈拉施特拉州工業發展協會CEO Dr. Vipin Sharma等印方貴賓出席，我駐孟買辦事處張均宇處長、駐印度代表處經濟組陳郁淇組長、教育組陳立穎組長等我方代表皆出席開幕典禮，為印度臺灣形象展獻上祝福。

拜登將就援烏發表重大談話 暗示有辦法繞過國會金援

美國總統拜登（Joe Biden）4日表示，他計劃就美國援烏議題發表重要談話，並暗示若美國國會繼續猶豫不決，也許可以透過「另一種方式」為基輔找到援助資金。

消失的美豬成偽「加豬」、「英豬」下肚 網友：這不是詐騙什麼才是詐騙?

由於大眾對進口蛋和美國豬不信任，消費者只能抵制，不料，繼進口蛋洗產地後，又有不肖廠商也洗美國豬的產地事件！網友表示，群起激憤，說沒有進口毒豬原來都是騙。

美加重組豬肉片 產地只標加拿大 誰在放水？

桃園市衛生局查獲新興和瑞騰兩家公司，進口美國冷凍豬肉，混摻加拿大豬肉製成火鍋肉片，標示產地為「加拿大」，出貨給八、九十家下游商家，疑似「洗產地」，而十萬多公斤標示不實的組合肉恐已售罄。國民黨團質疑蔡政府是沒有能力稽查美國豬？還是放水？現在查到美國豬洗產地變成加拿大豬，還混充、重組成加拿大豬流入消費市場，甚至連流向何處都推稱查不到，是真查不到？還是放水不願查？蔡政府必須向國人交代清楚。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。