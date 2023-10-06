海鯤潛艦案藍綠誰得分？最新數據揭最大贏家是他

【文．宋秉忠】

台灣首艘國造海鯤潛艦傳出洩密案，藍綠針對此案進行攻防，TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，搜集9月28日到10月4日之間的網路輿情聲量資料，藉此了解這波關於潛艦議題的討論，對藍綠兩黨造成的影響。結果顯示，國民黨的負面聲量超過4.6萬則，遠超於民進黨的1.4萬則，兩者負聲量差距達68％。

TPOC台灣議題研究中心指出，回顧這波網路輿論攻防戰，從媒體報導揭露黃曙光洩露「有立委在搞」的口風，引發網友高度好奇，隨後除了郭璽外，多位隸屬立法院外交及國防委員會的民進黨立委王定宇、趙天麟紛紛群起圍攻，曝光馬文君曾在機密會議中抄錄文件、頻頻走出去打電話，隨後綠營黨公職和關係友好的關鍵意見領袖也加入戰局，讓聲量不斷飆增。

反觀國民黨雖然有反擊「抹紅」質疑，但站在最前線、曝光度最高的仍然以馬文君本人和徐巧芯為主，總體陣容不如團結的綠營，導致幾乎陷入「被動挨打」的局面，最終也造成負面聲量飆高的結果。