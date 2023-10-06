拜登將就援烏發表重大談話 暗示有辦法繞過國會金援

【文．林齊萩】

美國總統拜登（Joe Biden）4日表示，他計劃就美國援烏議題發表重要談話，並暗示若美國國會繼續猶豫不決，也許可以透過「另一種方式」為基輔找到援助資金。

美國國會日前通過的臨時撥款法案，不包括對烏克蘭的援助，讓華府對基輔的援助面臨不確定性。而美國國防部也表示，已獲授權的援助在滿足軍事需求上只夠讓烏克蘭「稍微再撐一下」，有賴國會採取行動才能持續提供援助。

拜登出席白宮新聞會時坦承，擔心國會山莊亂象會影響對烏克蘭援助，但他指出，國會支持援烏的議員仍佔多數。拜登表示，他很快會就這議題發表重要談話，屆時會解釋為什麼美國與盟友繼續信守對烏克蘭的承諾至關重要。拜登補充說，也許可以透過「另一種方式」為援助烏克蘭找到資金。

不過，白宮官員拒絕透露拜登計劃何時發表演說。拜登也沒詳細說明他正在考慮的替代方法。

美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）被罷免後，共和黨議員指出，他們至少需要一星期時間來選出新議長，這意味著通過議案的時間更加緊迫。