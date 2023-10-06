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美加重組豬肉片 產地只標加拿大 誰在放水？

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
國民黨立委質疑美國豬肉卻標示成加拿大。 圖／國民黨黨團提供
國民黨立委質疑美國豬肉卻標示成加拿大。 圖／國民黨黨團提供

【文．宋秉忠】

桃園市衛生局查獲新興和瑞騰兩家公司，進口美國冷凍豬肉，混摻加拿大豬肉製成火鍋肉片，標示產地為「加拿大」，出貨給八、九十家下游商家，疑似「洗產地」，而十萬多公斤標示不實的組合肉恐已售罄。國民黨團質疑蔡政府是沒有能力稽查美國豬？還是放水？現在查到美國豬洗產地變成加拿大豬，還混充、重組成加拿大豬流入消費市場，甚至連流向何處都推稱查不到，是真查不到？還是放水不願查？蔡政府必須向國人交代清楚。

國民黨立院黨團首席副書記長李德維表示，美豬進口到台灣被洗產地，成為加拿大豬，和巴西雞蛋如出一轍，進口到台灣「實質轉型」產地變成台灣；國民黨立委曾經質詢行政院長陳建仁，美國牛豬肉進口到台灣後，會不會變成絞肉後，就成了「台灣製」？陳建仁保證絕對不會，結果是，沒有變成台灣製，卻變成了加拿大豬。

李德維質疑，美豬都可以搖身一變成了加拿大豬，難道就不會流入到校園內，讓學童吃到？李德維質問農業部，不是美豬開放進口後，就甩鍋給衛福部食藥署，如果蔡政府沒有能力管理，就不要進口；國民黨團要求農業部和衛福部，必須做好溝通協調，不要一個部會開放進口之後，就甩鍋給另一個部會，當這個部會沒有能力稽查，整個行政院也不聞不問。

國民黨立院黨團副書記長吳怡玎指出，食藥署告訴國人從2021年到2023年5月，美豬佔進口市場0.4%，問題是，現在市場上看不到美豬，而食藥署卻用2年半的範圍，淡化、稀釋美豬進口市占率；事實上，從今年1月1日起到10月3日，進口豬肉有8萬1千多噸，從美國進口豬肉有1萬400多公噸，換句話說，今年進口豬肉當中，就高達13%是從美國進口。

吳怡玎痛斥食藥署，消基會詢問進口美豬流向，食藥署不回答今年進口數字，到底為什麼？是故意放水？為何會故意放水？中央畜產會發布獎勵補助進口豬肉方案，從5月1日到9月30日，每公斤補助6元，於是，這段期間進口商大量進口豬肉；而農業部宣稱，補助進口豬肉的目的是穩定國內豬價，現在已經是10月份了，國內豬價市場有大幅度波動嗎？

吳怡玎指出，中央畜產會砸了3億元補助進口商，結果得到什麼？什麼也沒有，只看到美豬大舉進口，市占率達13%，還不知道流向何處，為何查不到流向？因為已經洗產地了，美豬標示其他國家。

吳怡玎提到，在進口美豬3千多公噸裡面，是有內臟相關部位，也就是民眾喜歡吃的「黑白切」，食藥署是不是要告訴國人，這些美國豬肉內臟現在流向到哪裡？

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