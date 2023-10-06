消失的美豬成偽「加豬」、「英豬」下肚 網友：這不是詐騙什麼才是詐騙?

【文．楊允曦】

由於大眾對進口蛋和美國豬不信任，消費者只能抵制，不料，繼進口蛋洗產地後，又有不肖廠商也洗美國豬的產地事件！網友表示，群起激憤，說沒有進口毒豬原來都是騙。

日前桃園市查出有進口商將美國豬肉與加拿大豬肉混裝變成重組肉，標示成加拿大豬販售，而這些肉都經過滷味攤、火鍋店被消費者吃下肚。衛福部食藥署副署長林金富5日在行政院會後記者會上強調，台灣沒有萊豬，這次查獲業者標示不實是食藥署主動出擊的稽查成果。

圖／YAHOO網路

究竟為何廠商要將美國豬偽裝成加拿大豬或英國豬呢? 桃園戴姓業者表示，洗產地就是因為美國豬賣不出去，結果美國豬早就被民眾不知不覺吃下肚。雖然業者辯稱是員工用到錯誤的包裝袋，但中華民國家畜肉類公會聯合會秘書長袁仁琦則打臉說，業者進口豬肉一定知道來源，管理上出現產地標示不清的紕漏不應該，這是不被允許的錯誤。

對此，網友表示，「本來就沒要把關的意思」、「本我們有個帶頭做壞事的政府 蛋都能洗產地了豬又算什麼」、「有政府會害人！」、「不進萊豬就不會吃到，政策錯誤害人」、「塔綠班說沒有進口毒豬原來都是騙」。