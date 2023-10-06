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現代盜墓很方便 骨灰罈阿公的勞力士也敢偷

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／《獨家報導》獨家調查站製圖
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【文．林冰夏】

新北市金山、萬里地區今年6月起陸續傳出多起靈骨塔竊案，共有3家墓園受害，往生者骨灰罈陪葬名錶遭人竊走，警方獲報後成立專案小組，日前在瑞芳區柯嫌住家將其拘提到案，全案詢後昨日移請基隆地檢署偵辦。

警方透過採集相關跡證並逐一過濾路口監視器，鎖定柯男(42歲)涉嫌重大，在柯姓犯嫌瑞芳住家聲請搜索票執行，專案小組起出遭竊的9支名錶及毒品安非他命，經金山分局偵查隊鑑識分析比對作案現場指紋，與案發現場的監視錄影畫面，身形等均與柯嫌相符，當場將柯逮捕。

被害家屬提到，因感念祖父生前為撐起整個家一輩子省吃儉用，特別買一支勞力士名錶供奉祖父塔位，祭祖時發現手錶遭竊，急切希望警方尋回失物並將犯嫌繩之以法。

金山警分局員警將竊嫌一舉成摛，為被害家屬尋回贓物，提醒民眾勿置放高價或特殊紀念性物品，並建議轄內靈骨塔管理方式以「不擺放」為原則，也呼籲增設監視錄影器，避免宵小覬覦，以維護靈骨塔安全和逝者安寧。

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