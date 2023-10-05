快訊

亞運拳擊／走過東奧失利、性別爭議 林郁婷打下我等待65年的拳擊歷史第一金

2023年諾貝爾文學獎得主出爐 挪威作家佛斯摘桂冠

亞運棒球／中國預賽23局無失分完美防禦率 林安可一棒攻破2:0領先

一週後宣布中止ECFA？台企聯拜會三大工商團體

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
大陸商務部發言人束玨婷4月12日及8月17日宣布對台貿易壁壘調查進程，並表示10月12日是調查截止日，但是否宣布部分中止或中止ECFA，或展延至1月12日再宣布，外界相當關注。 圖／引自大陸商務部
大陸商務部發言人束玨婷4月12日及8月17日宣布對台貿易壁壘調查進程，並表示10月12日是調查截止日，但是否宣布部分中止或中止ECFA，或展延至1月12日再宣布，外界相當關注。 圖／引自大陸商務部

【文．邢雲】

大陸對台貿易壁壘調查12日到期，究竟大陸商務部會即日宣布最終調查結果，直指ECFA中止？還是展延到1月12日，外界都相當關切。為此，大陸全國台企聯會長李政宏4日首度率團，拜會台灣三大工商團體。工總理事長苗豐強強調，台商沒理由放棄大陸14億人口這市場。

台企聯昨日上午前往工總與商總拜會，下午赴工商協進會拜會。據《旺報》報導，這是台企聯首次正式拜訪台灣工商團體，台企聯一行共29人參與拜會，涵蓋大陸多地台協會長與台商，陣仗頗大。

據了解，今年以來兩岸交流較單向，都是台灣工商團體赴大陸拜訪，大陸台商聲音未必會被聽見，因此，台企聯也決定組團回台交流，除說明大陸現況與投資機會，也表達台商遭遇的問題。

知情人士轉述，苗豐強在拜會時指出，ECFA若廢止，對台灣企業界的傷害將很大，尤其機械業、石化業與紡織業影響最深。他與商總理事長許舒博都提到，兩岸關係愈不好，兩岸工商團體更要多交流；大陸有14億人口的內需市場，台商沒有理由放棄。

李政宏與許舒博則提及，台商在大陸遭遇的問題，可透過台企聯、商總、工總出面與大陸各級政府交涉解決。

工商協進會理事長吳東亮表示，希望早日開放大陸觀光客、商務考察，也期望台灣執政當局放寬規定，促進兩岸交流合作。此外，工商協進會秘書長朱曦在會上針對ECFA的未來，表示高度關心。

大陸全國台企聯首來台拜會三大工商團體，預料也是搜集台商相關意見。一旦大陸決定中止ECFA，對台灣多項產業出口將造成嚴重打擊。 圖／引自微博
大陸全國台企聯首來台拜會三大工商團體，預料也是搜集台商相關意見。一旦大陸決定中止ECFA，對台灣多項產業出口將造成嚴重打擊。 圖／引自微博

總統大選迫近，商總、工總、工商協進會近期將舉辦與國家未來領導人對話，採一對一形式，目前安排由苗豐強對國民黨侯友宜、許舒博對民進黨賴清德、吳東亮對民眾黨柯文哲，目前3位總統參選人都已接受邀請。

疫情解封，兩岸工商交流回溫，商總、工總、工商協進會分別在今年3月、4月、5月組團訪大陸。許舒博當時會見大陸國台辦主任宋濤表示，台灣和大陸之間的經貿是依存關係，也是互補關係；希望啟動更多交流，盡快解決現有問題。

苗豐強4月拜會國台辦也表示，兩岸經貿關係非常緊密，大陸是台灣貿易和投資最重要地區；兩岸沒有不交流、不合作的理由。工商協進會與三三企業交流會5月則共同籌組經貿訪問團，赴江蘇多地參訪。

大陸商務部是在今年4月12日宣布對台進行貿易壁壘調查，8月17日又再表示，根據陸方初步調查，台涉嫌違反世貿組織（WTO）關於非歧視原則、普遍取消數量限制原則等規則，調查涉及產品從立案時的2455項增至目前的2509項。在談到是否中止或部分中止ECFA時，商務部稱，「將結合貿易壁壘調查情況，依有關規定研究採取相應措施」，會後得到國台辦認同的回應。

同一時間，大陸商務部也發問卷調查，不少台灣公協會都接獲訊息，陸方希望台灣相關進口商、商協會等利害關係人參與調查，用郵寄方式送達。但此舉引來國貿局及工業局關切，主動聯繫各公協會詢問是否接獲問卷調查，並希望各協會轉告會員廠商，不要配合陸方回覆問卷調查。

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法
《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

延伸閱讀

小犬來襲 大陸預警台灣東部恐出現特大暴雨

體育+旅遊 大陸黃金周度假新選項

大陸房企爆雷再添一家 中駿集團恐現違約事件

大摩：全球基金減持陸港股

相關新聞

一週後宣布中止ECFA？台企聯拜會三大工商團體

大陸對台貿易壁壘調查12日到期，究竟大陸商務部會即日宣布最終調查結果，直指ECFA中止？還是展延到1月12日，外界都相當關切。為此，大陸全國台企聯會長李政宏4日首度率團，拜會台灣三大工商團體。工總理事長苗豐強強調，台商沒理由放棄大陸14億人口這市場。

選戰倒數百日／賴清德：民進黨貪污具體事證在哪？網友群起嘲諷 總統負聲量居第一名

昨(4)日全網熱議的該算是大學生提「如何解決民進黨層出不窮的貪污」，賴清德反問：具體事證在哪？這新聞一出，網友嘲諷的言語此起彼落。根據QuickseeK 總統大選每日情報總統候選人聲量排名，10/4到10/5的潛在候選人聲量排名賴清德第一名，聲量是25,671，第二名是侯友宜，聲量是10,716(上升1)，第三名是柯文哲，聲量是9,609 (下降1)，第四名是郭台銘，聲量是3,801。

看清侯柯郭賴打選戰 楊潤東：兩岸最好能「安全排雷」

「不統一的台灣，是懸在中華民族頭上一顆『雷』，危險性極大。排除它有兩種方式：要嘛安全排雷，要嘛引爆。無論哪種方式，雷都要排除的！」明年初台灣大選，關心兩岸的大陸學界緊盯選戰，北大中國戰略研究中心副主任楊潤東強調，不管誰當選，兩岸都好都能「安全排雷」。

柯陣營曝內參民調 「柯侯配」比「侯柯配」都贏賴清德

2024總統大選，在野「藍白合」能否成功引起各界關注，民眾黨總統參選人柯文哲競辦發言人吳怡萱3日在臉書公布內參民調，指出若由柯文哲當正的，組成「柯侯配」，其支持度會比「侯柯配」更高。

奪島神器？陸國產單兵自爆式無人機亮相 1個背包裝4台

目前，10萬架以上小型無人機幾乎顛覆俄烏戰場形勢，改變雙方交戰規則。客觀上，小型無人機也把戰爭的殘酷性，提高到一個新階段。陸媒報導，為此大陸推出國產單兵「察打一體」無人機，一個士兵背包可背4台，且可自爆。

韓國憂鬱症患者逾百萬人 20多歲女性增幅迅猛

南韓憂鬱症患者人數2022年首次突破100萬人，其中20多歲女性患者最多。韓聯社報導，南韓國會保健福利委員會共同民主黨議員南仁順3日公布國民健康保險公團「近五年憂鬱症就診人員現狀」，2018年憂鬱症患者為75.2976萬人，此後逐年遞增，2022年至100.0744萬人，首破100萬，較五年前增加32.9%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。