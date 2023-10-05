一週後宣布中止ECFA？台企聯拜會三大工商團體

【文．邢雲】

大陸對台貿易壁壘調查12日到期，究竟大陸商務部會即日宣布最終調查結果，直指ECFA中止？還是展延到1月12日，外界都相當關切。為此，大陸全國台企聯會長李政宏4日首度率團，拜會台灣三大工商團體。工總理事長苗豐強強調，台商沒理由放棄大陸14億人口這市場。

台企聯昨日上午前往工總與商總拜會，下午赴工商協進會拜會。據《旺報》報導，這是台企聯首次正式拜訪台灣工商團體，台企聯一行共29人參與拜會，涵蓋大陸多地台協會長與台商，陣仗頗大。

據了解，今年以來兩岸交流較單向，都是台灣工商團體赴大陸拜訪，大陸台商聲音未必會被聽見，因此，台企聯也決定組團回台交流，除說明大陸現況與投資機會，也表達台商遭遇的問題。

知情人士轉述，苗豐強在拜會時指出，ECFA若廢止，對台灣企業界的傷害將很大，尤其機械業、石化業與紡織業影響最深。他與商總理事長許舒博都提到，兩岸關係愈不好，兩岸工商團體更要多交流；大陸有14億人口的內需市場，台商沒有理由放棄。

李政宏與許舒博則提及，台商在大陸遭遇的問題，可透過台企聯、商總、工總出面與大陸各級政府交涉解決。

工商協進會理事長吳東亮表示，希望早日開放大陸觀光客、商務考察，也期望台灣執政當局放寬規定，促進兩岸交流合作。此外，工商協進會秘書長朱曦在會上針對ECFA的未來，表示高度關心。

大陸全國台企聯首來台拜會三大工商團體，預料也是搜集台商相關意見。一旦大陸決定中止ECFA，對台灣多項產業出口將造成嚴重打擊。 圖／引自微博

總統大選迫近，商總、工總、工商協進會近期將舉辦與國家未來領導人對話，採一對一形式，目前安排由苗豐強對國民黨侯友宜、許舒博對民進黨賴清德、吳東亮對民眾黨柯文哲，目前3位總統參選人都已接受邀請。

疫情解封，兩岸工商交流回溫，商總、工總、工商協進會分別在今年3月、4月、5月組團訪大陸。許舒博當時會見大陸國台辦主任宋濤表示，台灣和大陸之間的經貿是依存關係，也是互補關係；希望啟動更多交流，盡快解決現有問題。

苗豐強4月拜會國台辦也表示，兩岸經貿關係非常緊密，大陸是台灣貿易和投資最重要地區；兩岸沒有不交流、不合作的理由。工商協進會與三三企業交流會5月則共同籌組經貿訪問團，赴江蘇多地參訪。

大陸商務部是在今年4月12日宣布對台進行貿易壁壘調查，8月17日又再表示，根據陸方初步調查，台涉嫌違反世貿組織（WTO）關於非歧視原則、普遍取消數量限制原則等規則，調查涉及產品從立案時的2455項增至目前的2509項。在談到是否中止或部分中止ECFA時，商務部稱，「將結合貿易壁壘調查情況，依有關規定研究採取相應措施」，會後得到國台辦認同的回應。

同一時間，大陸商務部也發問卷調查，不少台灣公協會都接獲訊息，陸方希望台灣相關進口商、商協會等利害關係人參與調查，用郵寄方式送達。但此舉引來國貿局及工業局關切，主動聯繫各公協會詢問是否接獲問卷調查，並希望各協會轉告會員廠商，不要配合陸方回覆問卷調查。