選戰倒數百日／賴清德：民進黨貪污具體事證在哪？網友群起嘲諷 總統負聲量居第一名
【文．楊雪妍】
昨(4)日全網熱議的該算是大學生提「如何解決民進黨層出不窮的貪污」，賴清德反問：具體事證在哪？這新聞一出，網友嘲諷的言語此起彼落。根據QuickseeK 總統大選每日情報總統候選人聲量排名，10/4到10/5的潛在候選人聲量排名賴清德第一名，聲量是25,671，第二名是侯友宜，聲量是10,716(上升1)，第三名是柯文哲，聲量是9,609 (下降1)，第四名是郭台銘，聲量是3,801。
根據 QuickseeK的調查，總統候選人聲量排名賴清德位居第一名，主要是爆料公社的FB在討論「大學生提「如何解決民進黨層出不窮的貪污」，賴清德反問：具體事證在哪？」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有6889筆，網友表示「天下無敵」、「哈哈哈哈哈」、「看看台南」。
而總統候選人聲量排名第二名的侯友宜，則沒有登上選情熱議前五名。第三名的柯文哲，主要是ETtoday新聞雲的FB在討論「黃國昌為「Lin bay好油」自導自演道歉 柯文哲：不應譴責被騙的人」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有1271筆，網友表示「的確，要不然叫柯粉怎麼活下去?」。第四名的郭台銘，主要是Ptt的Gossiping在討論「郭台銘連署未破10萬份？ 黃士修：30萬我一定達到、50萬衝看看」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有1611筆，網友表示「說好的百萬哩」。
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