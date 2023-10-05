看清侯柯郭賴打選戰 楊潤東：兩岸最好能「安全排雷」

【文．邢雲】

「不統一的台灣，是懸在中華民族頭上一顆『雷』，危險性極大。排除它有兩種方式：要嘛安全排雷，要嘛引爆。無論哪種方式，雷都要排除的！」明年初台灣大選，關心兩岸的大陸學界緊盯選戰，北大中國戰略研究中心副主任楊潤東強調，不管誰當選，兩岸都好都能「安全排雷」。

台灣每到選舉，社會就躁動不安。為了競選，各政黨候選人總放大招，但卻真假難辨。楊潤東先從國民黨內找迷霧，他拿國民黨副主席夏立言近日接受唐湘龍採訪說，「國民黨不親中，也不支持統一」為例說，與朱立倫先前提「親美友日和中」一樣，把「美日」放「和中」前，明白告訴世界，抱美國大腿，與大陸井水不犯河水 ，台灣就「西線無戰事」。

楊潤東表示，國民黨政策是一貫的，馬英九的國民黨是反「台獨」承認「九二共識」，到朱立倫把「九二共識」說成「沒有共識的共識才是九二共識」，實則只要惠台和維持現狀，不談兩岸統一，目的是以拖待變，走向漸獨，慢獨。深究細品，楊潤東認為這與民進黨候選人賴清德的「和平抗中，和平發展」異曲同工，國民黨與大陸打太極，民進黨是笑裡藏刀，目的都是抗拒統一。

楊潤東說，國民黨固然是團結的物件，但不要奢望會推動兩岸和平統一，「即使2024國民黨重新執政，可能會給兩岸和平加分，但也須『察其言，觀其行』，看他們是否敢於把民進黨改錯的課綱再改回，是否主動與大陸談統一。」

其次，柯文哲對兩岸有幾分清醒，但也是揣著明白裝糊塗，還時不時出幾句故作驚人之語，清醒時講幾句有道理的話，不清醒時也講歪理邪說。一旦柯P當選，楊潤東認為，「執政的柯文哲可能會從迷霧中找出兩岸都需的和平路徑，但要辯出真偽。」

他認為在反台獨、促兩岸走向統一的和平進程上，柯文哲是可交流、講通道理的人，但不一定是靠譜的對手。至於「半路殺出」的郭台銘，本應做好自己企業，享受晚年幸福生活，但仍要以個人參選2024大選，恐破壞的是全台64%的人下架民進黨大好局面。

最後，談到「台獨金孫」賴清德，楊潤東說，若非綠聯盟「藍白」不能合作，下架民進黨將極其堅困。但即使藍白合，賴清德也不會坐以待斃，他在接受媒體專訪表示，自己不會讓兩岸戰爭發生，會竭盡自己所能，維持台海和平跟穩定。

楊潤東表示，非綠聯盟若整合不成功，賴清德大概率勝選。而且，以後泛藍再想執政，幾乎是不可能完成的目標。若賴上台，台海緊張局勢升級。畢竟他是資深的「台獨」，上台後應會延續蔡英文武裝「台獨」的路線，加緊武器採購和軍事部署，並與西方勢力勾連，尋找抗衡大陸的同道者。

不過，楊潤東認為，也不是完全不可能，賴上台後一改蔡「倚美漸獨」政策，與大陸談判兩岸和平統一，把不能擺上檯面的，光明、黑暗的條件都提出來，兩岸是兄弟，沒有什麼不可以談的。只要想做，賴清德有這個能力。