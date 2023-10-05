快訊

亞運拳擊／走過東奧失利、性別爭議 林郁婷打下我等待65年的拳擊歷史第一金

2023年諾貝爾文學獎得主出爐 挪威作家佛斯摘桂冠

亞運棒球／中國預賽23局無失分完美防禦率 林安可一棒攻破2:0領先

看清侯柯郭賴打選戰 楊潤東：兩岸最好能「安全排雷」

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
北大中國戰略研究中心副主任楊潤東強調，不管誰當選，最重要是能「安全排雷」 圖／引自中國政府網
北大中國戰略研究中心副主任楊潤東強調，不管誰當選，最重要是能「安全排雷」 圖／引自中國政府網

【文．邢雲】

「不統一的台灣，是懸在中華民族頭上一顆『雷』，危險性極大。排除它有兩種方式：要嘛安全排雷，要嘛引爆。無論哪種方式，雷都要排除的！」明年初台灣大選，關心兩岸的大陸學界緊盯選戰，北大中國戰略研究中心副主任楊潤東強調，不管誰當選，兩岸都好都能「安全排雷」。

台灣每到選舉，社會就躁動不安。為了競選，各政黨候選人總放大招，但卻真假難辨。楊潤東先從國民黨內找迷霧，他拿國民黨副主席夏立言近日接受唐湘龍採訪說，「國民黨不親中，也不支持統一」為例說，與朱立倫先前提「親美友日和中」一樣，把「美日」放「和中」前，明白告訴世界，抱美國大腿，與大陸井水不犯河水 ，台灣就「西線無戰事」。

楊潤東表示，國民黨政策是一貫的，馬英九的國民黨是反「台獨」承認「九二共識」，到朱立倫把「九二共識」說成「沒有共識的共識才是九二共識」，實則只要惠台和維持現狀，不談兩岸統一，目的是以拖待變，走向漸獨，慢獨。深究細品，楊潤東認為這與民進黨候選人賴清德的「和平抗中，和平發展」異曲同工，國民黨與大陸打太極，民進黨是笑裡藏刀，目的都是抗拒統一。

楊潤東說，國民黨固然是團結的物件，但不要奢望會推動兩岸和平統一，「即使2024國民黨重新執政，可能會給兩岸和平加分，但也須『察其言，觀其行』，看他們是否敢於把民進黨改錯的課綱再改回，是否主動與大陸談統一。」

其次，柯文哲對兩岸有幾分清醒，但也是揣著明白裝糊塗，還時不時出幾句故作驚人之語，清醒時講幾句有道理的話，不清醒時也講歪理邪說。一旦柯P當選，楊潤東認為，「執政的柯文哲可能會從迷霧中找出兩岸都需的和平路徑，但要辯出真偽。」

他認為在反台獨、促兩岸走向統一的和平進程上，柯文哲是可交流、講通道理的人，但不一定是靠譜的對手。至於「半路殺出」的郭台銘，本應做好自己企業，享受晚年幸福生活，但仍要以個人參選2024大選，恐破壞的是全台64%的人下架民進黨大好局面。

最後，談到「台獨金孫」賴清德，楊潤東說，若非綠聯盟「藍白」不能合作，下架民進黨將極其堅困。但即使藍白合，賴清德也不會坐以待斃，他在接受媒體專訪表示，自己不會讓兩岸戰爭發生，會竭盡自己所能，維持台海和平跟穩定。

楊潤東表示，非綠聯盟若整合不成功，賴清德大概率勝選。而且，以後泛藍再想執政，幾乎是不可能完成的目標。若賴上台，台海緊張局勢升級。畢竟他是資深的「台獨」，上台後應會延續蔡英文武裝「台獨」的路線，加緊武器採購和軍事部署，並與西方勢力勾連，尋找抗衡大陸的同道者。

不過，楊潤東認為，也不是完全不可能，賴上台後一改蔡「倚美漸獨」政策，與大陸談判兩岸和平統一，把不能擺上檯面的，光明、黑暗的條件都提出來，兩岸是兄弟，沒有什麼不可以談的。只要想做，賴清德有這個能力。

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法
《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

延伸閱讀

柯陣營曝內參民調 「柯侯配」比「侯柯配」都贏賴清德

賴清德、8綠委對侯、柯造謠創台灣形象？法官裁定理由曝光

獨／賴清德老家爭議新北發文不回 礦業中心今終於表態

女大生問「黨內貪汙怎解決」 賴清德反問：具體事證？

相關新聞

一週後宣布中止ECFA？台企聯拜會三大工商團體

大陸對台貿易壁壘調查12日到期，究竟大陸商務部會即日宣布最終調查結果，直指ECFA中止？還是展延到1月12日，外界都相當關切。為此，大陸全國台企聯會長李政宏4日首度率團，拜會台灣三大工商團體。工總理事長苗豐強強調，台商沒理由放棄大陸14億人口這市場。

選戰倒數百日／賴清德：民進黨貪污具體事證在哪？網友群起嘲諷 總統負聲量居第一名

昨(4)日全網熱議的該算是大學生提「如何解決民進黨層出不窮的貪污」，賴清德反問：具體事證在哪？這新聞一出，網友嘲諷的言語此起彼落。根據QuickseeK 總統大選每日情報總統候選人聲量排名，10/4到10/5的潛在候選人聲量排名賴清德第一名，聲量是25,671，第二名是侯友宜，聲量是10,716(上升1)，第三名是柯文哲，聲量是9,609 (下降1)，第四名是郭台銘，聲量是3,801。

看清侯柯郭賴打選戰 楊潤東：兩岸最好能「安全排雷」

「不統一的台灣，是懸在中華民族頭上一顆『雷』，危險性極大。排除它有兩種方式：要嘛安全排雷，要嘛引爆。無論哪種方式，雷都要排除的！」明年初台灣大選，關心兩岸的大陸學界緊盯選戰，北大中國戰略研究中心副主任楊潤東強調，不管誰當選，兩岸都好都能「安全排雷」。

柯陣營曝內參民調 「柯侯配」比「侯柯配」都贏賴清德

2024總統大選，在野「藍白合」能否成功引起各界關注，民眾黨總統參選人柯文哲競辦發言人吳怡萱3日在臉書公布內參民調，指出若由柯文哲當正的，組成「柯侯配」，其支持度會比「侯柯配」更高。

奪島神器？陸國產單兵自爆式無人機亮相 1個背包裝4台

目前，10萬架以上小型無人機幾乎顛覆俄烏戰場形勢，改變雙方交戰規則。客觀上，小型無人機也把戰爭的殘酷性，提高到一個新階段。陸媒報導，為此大陸推出國產單兵「察打一體」無人機，一個士兵背包可背4台，且可自爆。

韓國憂鬱症患者逾百萬人 20多歲女性增幅迅猛

南韓憂鬱症患者人數2022年首次突破100萬人，其中20多歲女性患者最多。韓聯社報導，南韓國會保健福利委員會共同民主黨議員南仁順3日公布國民健康保險公團「近五年憂鬱症就診人員現狀」，2018年憂鬱症患者為75.2976萬人，此後逐年遞增，2022年至100.0744萬人，首破100萬，較五年前增加32.9%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。