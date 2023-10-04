柯陣營曝內參民調 「柯侯配」比「侯柯配」都贏賴清德

【文．林齊萩】

2024總統大選，在野「藍白合」能否成功引起各界關注，民眾黨總統參選人柯文哲競辦發言人吳怡萱3日在臉書公布內參民調，指出若由柯文哲當正的，組成「柯侯配」，其支持度會比「侯柯配」更高。

吳怡萱在臉書公布3張內參民調圖片表示，若各自獨立參選，不管四人或是三人，柯文哲都穩居第二，且緊追民進黨總統參選人賴清德。若在野整合成一組「柯侯配」或「侯柯配」對上「賴蕭配」，結果顯示「柯侯配」大幅領先「賴蕭配」12.3個百分點，遠超過「侯柯配」領先的7.1個百分點。

吳怡萱也指出，若成功「藍白合」，許多原本支持者的投票意向會轉投賴清德，其中又以「侯正柯副」的選項流失居多。突顯民眾黨是一群討厭藍綠惡鬥的集合體，以「民眾」為本的民眾黨支持者，絕對不會接受傳統舊思維「小的聽大的」、「大的說了算」的「交換合作」。

吳怡萱說，國民黨意見領袖上周開始發動「藍白合」話題，加強推進在野一定要合，卻又說「侯友宜不當副的」，甚至出現許多交換位置的發言，一再測試民眾黨底線，也讓該黨支持者感到焦慮與不安。

吳怡萱強調，民意是由下而上而非「下指令」，選舉是討論國家未來方向與政策擬定，找到解決問題的方法、找到感動人心的力量，本該就由民意決定。

吳怡萱臉書提到，這份民調訪問時間為10/1-10/2，手機30％、市話70％，抽樣人數1080人。