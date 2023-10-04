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奪島神器？陸國產單兵自爆式無人機亮相 1個背包裝4台

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
自爆式無人機起飛重量1.8公斤，可掛彈。 圖／引自微博《烽火觀點》
自爆式無人機起飛重量1.8公斤，可掛彈。 圖／引自微博《烽火觀點》

【文．邢雲】

目前，10萬架以上小型無人機幾乎顛覆俄烏戰場形勢，改變雙方交戰規則。客觀上，小型無人機也把戰爭的殘酷性，提高到一個新階段。陸媒報導，為此大陸推出國產單兵「察打一體」無人機，一個士兵背包可背4台，且可自爆。

俄烏戰事後，陸推新款自爆式高速無人機。 圖／引自微博《烽火觀點》
俄烏戰事後，陸推新款自爆式高速無人機。 圖／引自微博《烽火觀點》

日前四川綿陽舉行「科技城無人機產業發展大會」，一款單兵攜帶的小型自爆式高速無人機亮相，引起廣泛關注，《央視》也曾做出報導。這款新型單兵自爆式無人機的特點是飛行速度高，時速可達174公里，是普通四軸無人機2倍，如DJ的DJI-FPV（飛臨其境）無人機最高時速100公里，俄軍和烏軍常用的「精靈」Phantom 4無人機最高時速也僅72公里。

此外，該款單兵自爆式無人機飛行動作自由度相當大，能做出機動動作，躲避對手的攔截。據報導，其續航時間超過30分鐘，實際是單兵使用：察打一體」的小型高速攻擊無人機，既能執行偵察任務，也能執行自殺式攻擊任務。

以穿越機改造的FPV自殺式無人機（炸彈無人機），可能是繼標槍導彈、海馬斯和四軸無人機等武器後，又一件影響戰爭的新型彈藥。FPV自殺式無人機通過VR眼鏡操作可實現精確打擊，通過大威力定向地雷或RPG戰鬥部，能對步兵和坦克實現有效殺傷。

最關鍵的是，FPV穿越機改裝的自殺式無人機太便宜，一架FPV自殺式無人機的綜合造價不超過500美元，只有美國提供烏克蘭的「彈簧刀」自殺式無人機造價的十分之一。

自爆式無人機1個背包可裝4台。 圖／引自微博《烽火觀點》
自爆式無人機1個背包可裝4台。 圖／引自微博《烽火觀點》

目前，大陸已把無人機玩轉到極致；無人機產業發展大會上亮相的這款單兵使用小型高速攻擊無人機，起飛重量僅1.8公斤，內含裝填500克TNT炸藥的戰鬥部，打擊威力相當一枚82毫米迫擊炮的炮彈。為增強反裝甲能力，這款攻擊無人機還可配備破甲戰鬥部，能以聚能裝藥摧毀裝甲目標，甚至可直接鑽進工事洞口或房屋窗戶，在戰壕裡飛行或沿建築物走廊飛行，選擇目標後自爆。

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