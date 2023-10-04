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韓國憂鬱症患者逾百萬人 20多歲女性增幅迅猛

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
南韓女性因職場、社會、家庭等因素受到多重壓力，電影《82年生的金智英》改編自同名小說，即探討此一主題，受到南韓社會廣大迴響。 圖／大陸版譯本取自陸網
南韓女性因職場、社會、家庭等因素受到多重壓力，電影《82年生的金智英》改編自同名小說，即探討此一主題，受到南韓社會廣大迴響。 圖／大陸版譯本取自陸網

【文．李有具】

南韓憂鬱症患者人數2022年首次突破100萬人，其中20多歲女性患者最多。韓聯社報導，南韓國會保健福利委員會共同民主黨議員南仁順3日公布國民健康保險公團「近五年憂鬱症就診人員現狀」，2018年憂鬱症患者為75.2976萬人，此後逐年遞增，2022年至100.0744萬人，首破100萬，較五年前增加32.9%。

根據2022年南韓憂鬱症統計，女性有67.4555萬人，是男性（32.6189萬人）的2倍以上；按年齡層看，20-29歲最多，為18.5942萬人（18.6%），其次是30-39歲（16.0108萬人）、60-69歲（14.309萬人）、40-49歲（14.2086萬人），50-59歲（12.6453萬人）、70-79歲（11.0883萬人）、80歲以上（7.1021萬人)，其中，近五年20多歲女性憂鬱症患者增幅迅猛，從2018年5.7696萬人，增至2022年的12.1534萬人，增長110%。

南仁順稱，南韓助長壓力、焦慮情緒的心理、社會因素較多，人們易患憂鬱症，但只要早期治療就會有所好轉，應改變一般人對憂鬱症的看法，以提升治療的普及性。

另一方面，南韓教師的工作環境狀況也受到關注。南韓教職人員4日技術性罷工走上街頭，校園暴力霸凌問題也引起外界討論。韓國教師和教育工作者聯盟（KTU）日前公布調查指出，有38.3%的受訪教職人員認為自己有「明確」的憂鬱症狀；24.9%受訪者認為自己可能有憂鬱症狀，合計比率高達63.2%。

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