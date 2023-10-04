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兵馬俑伴你入眠 西安出現主題飯店

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
位於西安的「兵馬俑酒店」主題民宿，在陸網引發討論。 圖／取自紅星新聞
位於西安的「兵馬俑酒店」主題民宿，在陸網引發討論。 圖／取自紅星新聞

【文．李有具】

陝西西安以出土兵馬俑聞名，現在還有以兵馬俑為主題的飯店。逢大陸十一連假，「西安真的有兵馬俑酒店嗎」這兩天成為陸網熱搜，飯店裡各種各樣的兵馬俑伴旅客入眠，讓許多網友驚呼，「這大晚上的能睡著嗎？」

陸媒《紅星新聞》報導，「兵馬俑酒店」不是一家連鎖品牌，是公寓改造的民宿，在西安市宏城國際公寓，有大大小小上百件、秦始皇兵馬俑複製品，和各類兵馬俑主題飾品，裝扮得別具一格

民宿表示，民宿有2套房，房名被命名為「一號坑」、「二號坑」，每套房都是兩居室，房間裡有百餘個仿製的兵馬俑，現在由公司統一管理，生意不錯，入住率約7成。只是，有些人只付錢不住，就是來看看，打個卡、待上一會就走了，也有客人覺得有特色，一住就是一個星期。

西安兵馬俑主題飯店內裝。 圖／取自紅星新聞
西安兵馬俑主題飯店內裝。 圖／取自紅星新聞

報導稱，從進門玄關處開始，就有幾個「帶刀侍衛」列隊歡迎，臥室兩面牆、床頭邊，都站著不同的兵馬俑，沙發背景牆、陽台上，甚至廁所、洗手台下方、馬桶正前方，一個5平方米的衛生間也擠了幾個兵馬俑。

但房間裡面的兵馬俑並不是真實的，而是訂製的道具。飯店管家也表示，平時這民宿生意還不錯，平均入住率7成，不少網紅大V前來打卡，價格平常為400多元人民幣，節假日高一些。

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