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地下19層！上海建「世界之最」停車場 停取車只要90秒

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
上海首用盾構機挖掘地19層建停車場，盾構機直徑達23公尺，停取車僅需90秒。 圖／取材微博
上海首用盾構機挖掘地19層建停車場，盾構機直徑達23公尺，停取車僅需90秒。 圖／取材微博

【文．陸懷恩】

上海第一個以垂直掘進（盾構機）挖掘的地下智慧停車場工程，正在上海如火如荼建設中，這一「世界最大直徑」停車場建成後，將深入地底19層樓高，屆時停車取車平均只要90秒就可完成。

據陸媒報導，該工程位於上海廣延路靠近永和東路附近，項目在地下空間建設兩座智慧停車場，設置停車位304個。項目周邊社區車位缺口約600個，項目建成後，將極大緩解居民的停車難題。

從工程面來說，該建設專案共有兩個豎井，每個豎井開挖直徑為23.02公尺，是目前世界最大直徑豎井，開挖深度約50.5公尺，淨空40.3公尺，周邊設有圍護結構。

目前，1號豎井已完成地基加固，抗拔樁，豎井管片拼裝22環，累計下沉合計42公尺；2號豎井已完成地基加固，抗拔樁，始發基坑開挖及墊層澆築施工。

地上一層構築物為智慧停車場出入口及管理設施，占地面積286平方公尺；地下一層為設備層，地下一層以下為地下停車設備層，採用19層鋼結構設計。該停車場利用PCS型垂直升降立體機械停車，運用託盤式停車搬運技術和手機APP預約、AGV自動存取車搬運設備，單車平均存取車時間90秒。

盾構機又稱「隧道鑽挖機」，是專門用作開鑿隧道的大型機械，用於鐵路、公路、地鐵、水利等基建工程。過去這類盾構機主要是依賴進口，但2008年是轉折點。

當年，在一名「女漢子」帶領下，中國第一部擁有自主智財權複合式盾構機──「京華號」誕生。這位「女漢子」，是中鐵工程裝備集團總工程師王杜娟，她出身農家，讀工程機械，不甘只做「女生」，最後與團隊打破「洋盾構」的壟斷，主持設計近700部盾構機，被媒體稱是「大國重器」背後的「杜鵑花」。

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