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陸黃金周人多機票價卻狂跌 上海飛成都只要800元

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
黃金周人滿為患，但機票價格像洗三溫暖，上海飛成都竟只要800元台幣。圖為成都機場黃金周的排隊人龍。 圖／四川新聞網
黃金周人滿為患，但機票價格像洗三溫暖，上海飛成都竟只要800元台幣。圖為成都機場黃金周的排隊人龍。 圖／四川新聞網

【文．邢雲】

大陸今年國慶黃金周出行人次多，機票卻罕見地在假期中段「連環劈價」，部分國內航班價格，比節前已跌近8成，包括上海飛成都這類熱門的航線，票價竟僅要190元人民幣（下同），相當於台幣800元。

綜合大陸《央視》財經、《北京青年報》等媒體報導，截至10月2日，部分航段的機票價格，與節前相比已出現大幅下降，集中在較長距離的國內航班，如上海飛成都票價190元，降幅達80%；北京飛蘭州機票價降幅，也高達72%，僅415元；廣州飛往北京機票價格僅355元。

報導引述業內人士指出，以往黃金周期間，因搭乘人多，機票價格相對都較高價，今年「十一長假」中段機票降價，主要是因航空公司運力過剩，以及消費者出行方式的改變。

大陸知名線上旅遊平台負責人說，今年較多人進行「中短途」旅行，坐高鐵及自駕的遊客愈來愈多，所以機票價格「跳水」是正常的市場浮動現象，而回程高峰票價仍在高點。

香港《經濟日報》表示，此前有媒體引述旅行社數據表示，價格大跌主因之一是運力過剩，今年日均航班量比疫前年同期增長約20%，機票也明顯提價，但實際預訂量與當年相彷。

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