歐盟公布關鍵技術清單 暗防中國「武器化」

【文．李有具】

歐盟執委會3日在法國斯特拉斯堡公布關鍵技術清單，以防範關鍵技術落入競爭對手國家威脅到歐盟安全和利益，或被用於侵害人權，而清單提及的4項關鍵技術為半導體、人工智慧、量子計算和生物技術。歐盟成員國預計在年底前針對相關行業完成風險評估，進一步的「去風險化措施」則尚待制訂。雖然歐盟未聲明針對哪個國家，但從目前國際局勢來看，普遍認為意在防範中國和俄羅斯。

另一方面，美國總統拜登在8月簽署行政命令，限制對中國高科技領域投資，即半導體和微電子、量子資訊技術及某些人工智慧系統3個領域；和美國列出的清單相比較，歐盟清單增加了生物技術一項。《美國之音》指，美國公布投資限制規定後，布魯塞爾方面也在密切關注，與白宮保持聯繫，有意跟進制定措施。

回顧今年年中，歐盟已公布《經濟安全戰略》（European Economic Security Strategy），旨在去風險、降低對單一經濟體的過度依賴，防止敏感技術外流用於軍事領域，還提出了建立對外投資審查機制。除上述4項關鍵技術之外，歐盟委員會還列舉出了6項關鍵技術，有待進一步與歐盟成員國協商確認，分別是先進的連接導航和數位技術、先進傳感技術、空間和推進技術、能源技術、機器人與自主系統、先進材料與製造和回收技術。

同時，美國近幾個月正在準備制定針對中國高科技領域投資限制的實施細則，相較於美國，歐洲擁有較少的風險投資，歐洲對中國的投資，主要是傳統的外國直接投資（FDI），有分析認為，歐洲未來制定的規定，將與美國有所不同。

先前拜登簽署的行政命令，主要針對美國私募股權、風投基金等對中國的敏感技術領域投資。根據該規定，美國政府可甄別個別公司對中國的具體交易，美方認為，新規定的目標範圍很窄，美國政府監管權力將會擴大。

美國公布的新規已經引發中國不滿，中國已經宣布對鎵、鍺2種稀土金屬的出口管制，並且以國家安全為由，禁止進口美光晶片用於通信基礎設施。