提供發展體系取代戰爭 台灣前途命運走到新十字路口

【文．邢雲】

9月以來，「發展」一詞在網路平台熱度不斷上升，似已超過「戰爭」這辭彙，成為民進黨執政以來少見的趨勢。隨著大選迫近，民眾也產生一定的焦慮，物價漲聲不斷、基礎設施沒太多投入、除台積電外，台灣下個創新點在哪？民進黨總統參選人賴清德9月初說，台灣前途命運的大方向很明確，就是要和平發展。但如何才能和平發展，似來到新的十字路口。

賴清德在記者會上闡明「實現和平發展」的路徑：備戰才有辦法避戰，避戰才有辦法和平發展。這是民進黨遵循的發展路徑，也就是把軍備與發展捆綁，優先軍備，再說發展。從2024財政預算案軍費大幅增長，就很能說明問題。

同時，美國售台軍武也有新動向。軍援首次直接從美軍庫存中提貨，以免掉等待生產過程。軍援釋放的信號明確，就是加速武裝台灣；再加上美國不斷抬高對台軍售力度，如此互動即是犧牲台灣發展本錢；採購新戰機要舉債；為匹配新戰力還得放寬徵兵標準，把更多人送上戰場。

由此看，「備戰才能和平發展」似存在一騙局：民進黨將人財物等社會資源向軍事傾斜，大大侵蝕台灣的發展空間。一個地區如果有成為「火藥桶」的風險，各種投資也會主動離開，經濟發展也會陷入長期停滯。這當然會讓民眾產生焦慮，台灣以後如何發展？更令人揪心的是，民進黨甚至連最基礎民生保障都管不好，如「缺蛋」引發的食安危機。

對待炮彈和雞蛋態度，反映出民進黨底層發展邏輯，顯然無法有效回應台灣民眾對未來發展的焦慮。對此，《央視》微博博主〈玉淵譚天〉在關心台灣前景時，提到最近頻出現的地名「金門」。

從夜光遙感地圖可見，廈門被點亮時，金門卻一片漆黑。 圖／引自微博《玉淵譚天》

從夜光感測地圖可見，廈門被點亮時，金門卻一片漆黑。同時，金門發展也有個特點，靠近大陸的地方更亮。這跟大陸聯通有很大關係。拿「小三通」來說，「小三通」給了金門發展旅遊業機遇，也是靠近大陸的光點起源。但蔡英文一開始就對「小三通」表疑慮，掌陸委會時蔡就曾對金門副縣長吳承典痛批，和對岸往來違反「國安法」，還說要把他們抓起來關監獄。

「小三通」始終被「安全」敘事籠罩，但若「小三通」受阻，金門年損數十億新台幣，乃至如今仍主打金門高粱酒、肉乾、花生糖等初級產品，未因旅遊業的發展找到業態升級的立足點。

最近，大陸發佈《福建探索兩岸融合發展示範區意見》，其中提到金門和大陸聯通融合，讓金門多年積累的發展矛盾暴露出來。〈玉淵譚天〉認為在台灣區劃中金門屬離島，不受重視，且所謂「安全」淩駕發展的程度就越深。

放眼台灣，晶片確屬明星產業，但今天台積電也被「安全」敘事深度捆綁；同時，對台灣人來說，明星企業具虹吸效應，只靠個別優勢產業無法改善多數普通人的生活。回應這問題，《意見》提出新的解決方案：通過人員流動創造新的產業機遇。

平潭海峽公鐵大橋是大陸首座公鐵兩用跨海大橋，也是「十三五」規劃中北京至台灣高鐵的先期工程。 圖／引自微博《玉淵譚天》

什麼是新產業機遇？廈大港澳台研究中心主任李非提到一類領域，生產型服務領域，也就是為生產服務的服務業。因服務業非拼資本、拼技術、拼規模，拼的是經營理念、管理模式，這些都與「人」密切相關。而台灣在生產型服務領域上，和大陸有獨特的結合點。

根據《意見》，金門可成為樣本。首先，實施金廈居民享同等待遇。李非指出，這背後揭示的變化是：過去大陸是把資源送過去，現在大陸是把台灣人引過來，兩岸融合程度會更高。

再把視野放大到台灣。《意見》提到大陸連接台灣的支點，距台最近的─福建。過去，台灣人認為福建沒吸引力，但別忘了這幾年的變化。2019年，福建GDP總量超過台灣，2022年福建GDP總量、增長率均超台灣。去年，福建規模以上工業增加值增長列東部地區第一，電子資訊產業是發力重點，這與台灣半導體產業的優勢積累很契合。

拿廈門來說。首先，產業結構上，台灣傳統優勢在技術密集型工業，廈門則在基礎科學研究領域，技術如何轉化應用問題，廈門與台灣擁有顯著梯度性，可以互補。聯電一直在廈門投資，2014年，聯電與廈門市府合作投資建立12寸晶圓廠聯芯；從2020年到2022年聯電多次增資，每次都上億元，正是大陸的發展，使得福建和台灣有了經濟互補空間。台灣與大陸的結合點不局限在某企業或某產業，而是在於可尋找到一種發展路徑。

最近一年，台灣出口連續下滑，6月出口量更創近14年最大跌幅。民進黨現在做法是和美國站隊，但這不是辦法，原因很簡單，美國根本沒打算向台灣開放市場。去年第四季後美國自不少地區進口比例都上升，但不包括台灣，上半年台灣對美出口一直在同比下降。

從雙邊貿易看，大陸和台灣連接更有「融合」的屬性。大陸發改委談《意見》時提到一個細節：促進更多台灣商品搭中歐班列等暢達歐亞市場，更好惠及兩岸同胞。今年4月，大陸就提出「歐洲—武漢—台灣」的運輸方案，相較傳統海運，中歐班列運輸時間減少1/3，可縮短至30天。除運輸效率提升，中歐班列更大價值還在於，提供台灣一個連接亞歐市場的穩定路徑。

李非認為，交通格局變遷正改變全球貿易格局。中歐班列沿線國家都在北緯30度到40度間，這是世界文明的發祥地，這片區域的生產要素如果流動起來，以比海上迴圈更高的效率運轉，那就是新的發展方向。台灣如果能融入，當然可獲得更大機遇空間。

「譚主」認為，大陸提供台灣的是一個發展體系，而這正是台灣所欠缺的。台灣和大陸相連的前途命運非常明確。台灣經濟發展有一個戰略基點，就是背靠大陸，連接到更大的亞歐市場。