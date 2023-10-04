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整形後「腹部坑坑窪窪」！42歲女怒：尪嫌爆要離婚…院方回應了

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
女子稱整形後身體坑坑窪窪，「老公都要和我離婚了」。 圖／引自瀟湘晨報
女子稱整形後身體坑坑窪窪，「老公都要和我離婚了」。 圖／引自瀟湘晨報

【文．陸懷恩】

吉林省一名梅姓女子指控說，自己去年7月在長沙開福美研醫療美容門診部做了多項整形手術，其中，腰腹部抽脂修復術與自體脂肪豐胸，效果很不理想，「做得坑坑窪窪的，腹部的皮和肌肉沾黏了，而且他們沒按我要求將大腿內側的脂肪填充到胸部，做完後胸部會經常出現疼痛……。」現在丈夫喊著要離婚，她則要求院方賠償。

據湖南《瀟湘晨報》引述梅姓女子的話指出，她是吉林人，今年42歲，長期生活在江西南昌。2022年7月，她來到長沙開福美研醫療美容門診部，做了多項整形手術。術後，梅女認為有多項整形手術不盡人意，「做得坑坑窪窪的，腹部的皮和肌肉粘連了，做完之後胸部經常會出現疼痛，裡面還有結節。」

位於湖南長少的美妍整形。 圖／引自瀟湘晨報
位於湖南長少的美妍整形。 圖／引自瀟湘晨報

9月15日，梅女前往南昌市三甲醫院檢查，X光檢查報告單顯示：雙乳增生性改變，BI-RADS 2類；雙乳內多發環形高密度結節及斑點狀鈣化，建議結合超聲檢查綜合分析。超聲診斷報告單顯示：雙乳術後：雙側乳腺內異常回聲團，BI-RADS 3級，建議動態觀察；雙側腋下未見明顯腫大淋巴結。

梅女無奈表示，現在老公因她身體變形，要與她離婚，要求院方負責。對此，相關負責人冷女士稱，針對投訴，院方願給出承諾，對梅女不滿意的項目可在院內繼續免費修復。不過，梅女未答應，稱已對該門診部失去信心，目前，雙方準備透過醫療主管部門進行協商。

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