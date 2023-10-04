杭州亞運／完封韓國 中華棒球隊「懼韓症」煙消雲散

【文．楊俊斌】

任何的國際棒球比賽，遇到韓國隊，只要是臺灣球迷，自然而然就會有同仇敵愾的情緒，「好想贏韓國」往往成為唯一的出口。

從世界盃到2日晚上的亞運會，所謂的「懼韓症」早在中華隊身上煙消雲散，以2日的台韓棒球大戰為例，全場韓國掛零到底，對中華隊派出的投手，完全束手無策，全場掛零到底，一分未得。

韓國隊的實力也並不是如此難堪，陣中的姜白虎也是大明星，敎練團對於中華隊的賽前情蒐也做得非常徹底，只是真的球場見真章，整個表現完全走了樣。

中華隊最大的特色在於上場的投手控球和球速都有一定程度的實力，先發的左投，到最後關頭守門的救援投手劉致榮，球速全飆到145公里以上。

雖然這些年輕的投手都還在小聯盟拚戰，但透過亞運的洗禮，只要不受傷，未來在美國和日本職業棒球大有可為，這對中華隊的未來是好消息。

本屆亞運棒球賽，中華隊已經二連勝，在預賽中已連過兩場，過了韓國這一關，下一場最大的對手自然是日本；以中華隊在對韓國隊的優異表現，在棒球場上為中華隊穿金戴銀的機會就差一步。