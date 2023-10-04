6歲被拐賣…37年後回家 中年男跪吃「媽媽煮的菜」

【文．邢雲】

終於回家了！大陸男子劉濤6歲在街上玩耍，被人從四川拐賣到河南，直到近日才找到老家，並與親生母親團聚。10月1日，四川達州渠縣，43歲的劉濤見到自己媽媽後雙膝跪地，37年後的他就像個孩子，邊哭邊吃著媽媽煮的醪糟蛋（酒釀蛋）。

劉濤6歲左右在渠縣靜邊鶴林（麻柳）街上玩耍時，被人誘拐賣到河南。時隔37年，他跨越1000多公里，終於踏上心戀的家鄉——四川渠縣。他說，「如果我會畫畫，我一定把家鄉畫出來，我一輩子都忘不了。」為了迎接失散37年的親人，渠縣的親人們早早等在現場。現場，媽媽輕聲安慰著兒子，「不哭，不哭了，咱回家了！」

家人講述，劉濤1986年5月16日被拐，那時劉濤還沒上學讀書，兩個哥哥在校上學。失蹤當天，劉濤在麻柳街上玩耍，莫名其妙地就消失了。家人到處打聽、四處尋找，有人看見劉濤被一陌生人從學校後面，經過一個叫「半邊山」的地方帶走。事發後，父母和家人都報了警，也做過DNA比對，這麼多年從來沒放棄尋找。

劉濤攜妻兒與家人合影。 圖／封面新聞

據《封面新聞》報導，警方調查，劉濤被拐時大約6歲。事發當天中午，劉濤在離家3公里左右的野外小道放牛，被一個中年男子帶走。此後，劉濤被帶著一路從中午走到天黑，到了一個小村莊，在村裡一戶人家裡住了一夜。第二天早上，中年男子帶著他坐了一艘鐵船過河，在一個特別熱鬧、像城市一樣的地方轉坐火車，天黑時到了河南安陽，又轉坐機動三輪車一路來到養父養母家。

劉濤回憶，雖然不記得家在哪，只記得家裡有父母，兩哥哥，好像還有奶奶。但劉濤對家鄉的地貌、環境記憶猶新，多年來一直沒忘記。他記得離家不遠處有電影院、糧食局、醫院等，所以儘管他找過很多地方，也向很多人打聽過，但親人仍杳無音信，最終只得報警，並向「寶貝回家」求助。

多方幫助下，警方找到了線索，並經過DNA鑒定證實，河南的石俊海，就是四川失蹤37年的劉濤。