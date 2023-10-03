藍白怎麼合 蔡正元：「柯韓配」會席捲侯、藍選票

【文．沈世鵬】

藍白整合議題雙方持續隔空喊話，前民進黨立委郭正亮表示，其實整合意願最強的是國民黨總統參選人侯友宜，只是他的公公婆婆一堆，且背後是不是有人計算著要當行政院長？」前國民黨立委蔡正元則分析，「柯韓配」會席捲侯和國民黨的選票，而且會使國民黨立委大獲全勝，所他認同韓國瑜是「柯文哲的外卡」的說法。

郭正亮在政論節目指出，藍白能不能整合是在考驗國民黨，而國民黨內目前意願最強的就是侯友宜，只是他的公公婆婆一大堆，尤其是「有權力的某個人」，是不是還在算計要在整合過程中爭取到讓自己當上行政院長？關於這點，這個人有必要盡快對外表態，不然將導致雙方難有善意堆疊出整合。

蔡正元則表示，有媒體說蔡正元主張柯韓配，柯文哲和韓國瑜撘配選正副總統，對此他要鄭重聲明沒有主張「柯韓配」，但判斷「柯韓配」有可能出現的原因是民眾黨提出對案要求柯文哲和侯友宜比民調，輸者退選，當時在盧秀芳的節目上，來賓栗正傑將軍反對民眾黨的對案，理由是柯侯兩人輸者退選，柯贏侯退選，柯無法完全拿到侯的選票，柯還是會落選；侯嬴柯退選，侯無法完全拿到柯的選票，侯還是會落選。

蔡正元說，栗將軍的說法沒錯，但他認爲柯贏侯退選，柯文哲一定會找韓國瑜搭配參選，柯韓配就出現了。

蔡正元強調，柯韓配會席捲侯和國民黨的選票，而且會使國民黨立委大獲全勝。相反的，如果侯嬴柯退選，侯友宜不容易找到替代柯文哲，可以穩住民眾黨的搭配人選，侯友宜還是會落選，國民黨立委的氣勢也會下跌。

蔡正元指出，這要有兩個條件：第一，侯友宜和金溥聰願意比民調，而且不能有金溥聰說的9萬元民調。第二，柯文哲的民調要贏過侯友宜，而且侯友宜和金溥聰，願意接受輸者退選。

蔡正元強調，以上這些是他的情勢判斷，而非個人的主張，就像郭正亮也認同韓、郭都是柯文哲可以選擇的「外卡」。