旅遊獎五連霸！菲律賓榮獲亞洲最佳潛水目的地

【文．林冰夏】

菲律賓連續五度拿下世界旅遊獎亞洲最佳潛水目的地！今年再度擊敗亞洲各國獲選年度最佳潛水目的地，奠定其「亞洲潛水勝地」霸主地位。

菲律賓觀光部長 Christina Garcia Frasco 堅定表示：「未來將強化與在地業者攜手合作，致力守護菲律賓珍貴的生態資源，追求永續觀光的平衡發展。無論攀越山顛或潛進深海，菲律賓散發的原始魅力，旅程隨處都能發現熱愛菲律賓的理由。」

世界旅遊獎（World Travel Awards）極具權威代表性，被視為「旅遊業奧斯卡」獎。本屆獲得其他獎項的菲律賓業者，還包含：馬尼拉 Okura 飯店獲頒「亞洲最佳賭場度假飯店」， Discovery Shores Boracay 贏得「菲律賓最佳海灘度假飯店」肯定。

菲律賓擁有許多著名的潛水勝地，包括：巴拉望的圖巴塔哈群礁、八打雁的阿尼洛、宿霧的馬拉帕斯瓜和墨寶、薄荷島的巴里卡薩大斷層等等，歡迎到菲律賓探索海底之美。

菲律賓南方第二大城宿霧，航程便捷僅需三小時內即可抵達，鄰近熱門人氣度假勝地薄荷島，藍寶石般清澈海域下蘊藏不少令人驚豔的世界級潛點。當地潛業蓬勃發展，價格親民，對於潛水的新手絕對是入門首選。

宿霧西南方潛點墨寶（Ｍoalboal），潛客僅需沉潛水下幾秒鐘，瞬間湧上千萬隻的沙丁魚大軍好似一陣呼嘯而過的龍捲風，氣勢磅礴震撼感官，連《國家地理雜誌》也推薦的海中奇景。

而在宿霧北邊的小島—馬拉帕斯瓜（Malapascua），暱稱菲律賓媽媽島、媽媽怕絲瓜島，也是潛水者天堂，更是世界上唯一幾乎能天天看到長尾鯊的地方。在繽紛的珊瑚礁叢與可愛小魚包圍中，還有機會能與長尾鯊圓滾滾的眼睛四目相對，島下風情萬種，島上則有許多原始叢林與純樸村落，緩慢的步調與景色，整體像是一幅美麗畫作。