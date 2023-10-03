差距不斷拉近！大選最新民調太驚人 賴領先柯不到2％

【文．邢雲】

2024總統副總統選舉明年1月13日投票，目前各政黨都在勤跑地方、衝刺選票，根據新頭殼《Newtalk》今（2）日公布最新手機簡訊民調顯示，不管是三腳督或四腳督，賴清德領先柯文哲幅度逐漸縮小；而在三腳督情形下，賴清德32.05 %、柯文哲30.42 %、侯友宜24.01 %，賴柯差距不到2%。

據《Newtalk》報導，該民調詢問「總統大選三腳督，您會投給誰？」結果顯示，民進黨賴清德32.05 %、民眾黨柯文哲30.42 %、國民黨侯友宜24.01 %、尚未決定投票的有13.51 %。與9月15日公布的民調相較，賴柯差距從3.36%縮小到1.63%，小於誤差範圍。這也是近期幾波民調以來兩人差距最近的一次，柯侯差距則從5.58%增加到6.41%。

至於如果把獨立參選人郭台銘參選納入戰局，在「總統大選四腳督，您會投給誰？」結果顯示，賴清德30.86 %、柯文哲27.11 %、侯友宜21.94 %、郭台銘10.63 %、尚未決定9.46 %。賴清德領先柯文哲3.75%、柯領先侯友宜5.17%、侯友宜領先郭台銘11.31%。

該民調由Newtalk新聞網站透過手機門號，於9月30及10月1日隨機發送簡訊，邀請回答線上問卷；每通簡訊都有獨立網址，避免遭灌票或濫用；成功回收:1151份有效問卷，在95%信心水準下，抽樣正負誤差值正負2.95% 。