解封滿周年觀光比一比！ 國人赴日破179萬人次居冠

【文．林冰夏】

國境解封將滿周年，交通部觀光署統計，今年上半旅日人數破179萬位居第一，其次依序中國大陸59萬、韓國40.9萬、越南34.7萬、泰國34.4萬，旅日人數比後面4國加總還要多。

我國去年10月13日起擴大國境開放，採取出入境正常化的0+7入境免居隔政策，也自此掀開一波波報復性旅遊。國人出國首選仍是日本、中國和韓國為主，東京、大阪等一線城市機票大多維持在萬元以上價位，反觀東南亞票價卻呈現早已殺破萬元的情況。

據報導，日本線一枝獨秀，赴日機票維持在高水位，東京、大阪、北海道等一線景點票價維持在萬元以上。韓國首爾與濟州也都在萬元上下，中國大陸因疫情期間停掉許多航點，目前還在恢復期，冷門時段或促銷時降至7、8千元，票價也還算穩。

反觀東南亞票價卻面臨「萬元保衛戰」，近程的菲律賓、越南及泰國，票價早殺破萬元，僅存印尼峇里島票價還撐在1萬5千元之譜。

航空業者分析，日圓大跌，國人赴日熱潮不減，華航、星宇也開航熊本，長榮增班福岡、沖繩，仙台與札幌也將換大機型，加上廉航開設新航點，種種因素使短期票價難回落。