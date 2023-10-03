北海道出動「怪獸狼」 肩負荒村驅熊重任

【文．林齊萩】

日本北海道中部瀧川市近年常傳出熊襲擊人的事件，日本科技公司發明的一組機器「怪獸狼」（Monster Wolf）正派上用場，牠們面目猙獰、眼睛閃爍著血色紅光，甚至會發出令人毛骨悚然的嗥叫，肩負起農村城鎮的驅熊任務。官員指出，裝設後就不再發生熊襲擊事件，效果顯著。

英國廣播公司（BBC）報導，開發該產品的公司Wolf Kamuy總裁宮坂基寬表示，團隊是在2020年秋季為瀧川市裝設怪獸狼驅熊，之後地方政府的訂單持續增加。當局則說，熊攻擊事件以驚人的速度增加，主要原因是農村人口持續流失，年輕外出討生活，幾十年來，農村逐漸萎縮、荒廢。

BBC報導，專門研究熊與生態的東京農業科技大學教授小池信介指出，日本的城市人口持續增加，年輕人不想生活在山區，加上人口老化，村莊與城鎮持續萎縮。「原本是熊和人類之間緩衝區的山麓農村、農田正在消失」，這使得熊開始闖進無人照顧的林地，生活在離城市越來越近之處，久而久之，變得更加不怕人。

過去60年裡，北海道發生了150多起熊襲擊事件。2021年，至少有4 死亡、10 人受傷，是有史以來死亡人數最多的年份之一。根據BBC報導，日本環境省上月發表的一份報告指出，從4月到7月日本各地共通報54起熊襲擊事件，其中包括5月在北海道的一起致命事件。

在北海道，有體型大的兇猛棕熊出没。日本其他地區還有體型較小一點的亞洲黑熊，攻擊性較棕熊弱一些，但危險性絲毫不減。在日本人口老化、減少的同時，日本的熊數量卻在增加。據估計，北海道地區約有1.2萬頭棕熊、1萬多頭亞洲黑熊。