柯P副手敲定？訪矽谷「鄒開蓮坐一旁」 柯：時間到了就知道

【文．邢雲】

民眾黨總統參選人柯文哲台北時間1日展開「美西產業之旅」，抵達美西後，只見前雅虎大中華董事總經理鄒開蓮，一直隨侍在側，且隨著柯P與美方科技人士舉行閉門會談，引發外界遐想。針對副手人選，柯文哲表示，「時間到了就會知道。」

柯文哲於美西時間1日清晨6時30分抵達舊金山，上午10點半出席舊金山台北姊妹市委員會暨矽谷科技業歡迎餐會，只見閉門會談與會者包括鄒開蓮、全球玉山科技協會理事長胡立民等約20人參加，鄒開蓮全程陪同，但卻很低調，僅說這次會幫忙安排行程，是「朋友介紹朋友」。

柯文哲表示，舊金山有新創產業，這趟來主要是當地有很多產業界大老闆，聽聽對方在產業界的經驗，對台灣發展新創產業很有幫助；至於副手議題，柯文哲僅說，舊金山行程是鄒開蓮安排的，「剩下等時間到了就會知道。」

柯文哲此次訪美行程定調「產業之旅」，根據民眾黨規畫，公開行程部分於10月1日上午啟程，首站出席由舊金山台北姊妹市委員會暨矽谷科技業舉辦的歡迎餐會，柯文哲將與矽谷科技人進行閉門交流及午餐會。

接著2日柯文哲赴全球知名智庫胡佛研究所拜會，與祁凱立（Kharis Templeman）等印太領域研究學者閉門會談。接著，再到史丹佛大學與學生進行1小時QA座談。

10月3日柯文哲將參訪美國知名教育科技公司「Coursera」。該公司與多家大學合作、提供線上免費課程；參訪期間，公司總裁將親自接待柯文哲主席，雙方將就AI科技如何輔助現代教育交流討論。