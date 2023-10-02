林秉樞看守所「嚴刑逼供」狂掀被？！ 貪汙室友結局超展開
【文．林平詩】
因貪污被收押的公路總局中壢工務段養路士林志順，在看守所睡覺打呼太大聲，不滿的室友林秉樞竟每天凌晨狂掀林志順被子，把他叫醒，甚至在二二八連假期間發生爭吵，林秉樞還因此遭到上銬。林志順為了想好好睡一覺，2022年3月爆出向檢調認罪，並繳回不法所得，依貪汙治罪條例處2年10月徒刑，褫奪公權1年。
立委高嘉瑜遭前男友林秉樞施暴案，林秉樞收押226天時曾與涉犯貪汙罪的公路總局養路士林志順同房，2人因睡覺打呼關係不洽，林志順原否認犯罪，卻因受不了林秉樞每天騷擾掀被，為了「好好睡一覺」無奈招供，只求交保遠離林秉樞，最終他如願交保，終判刑2年10月。
53歲的林志順被控利用職務之便，向欲申請路權證的天然氣公司索要每次3500元的「勞務費」共125萬餘元。前年11月19日不認罪被收押禁見；林秉樞則在同年12月1日被拘提，林志順在寒冷的冬天遭林秉樞掀被無法睡覺。
林秉樞因施暴遭收押，習性依然不改，導致室友林志順無法睡覺，反而成了另類的「酷刑」，對收賄案供承不諱，成為司法史上有趣的一頁。
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