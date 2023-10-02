中秋、十一連假大陸旅館供不應求 原因竟然是…

【文．宋秉忠】

如果你嫌台灣連假時旅館太貴、服務太爛「坑人」，那就請看大陸連假時的旅館亂象。據大陸媒體調查發現，在9月29日至10月6日的八天連假中，熱門旅遊景點附近的旅館房價比平時上漲至少2至3倍。

大陸文化和旅遊部指出，今年中秋、十一的8天連假，國內旅遊預計達8.96億人次，年增86%；上海、蘇州、成都等熱門旅遊城市的酒店、機票等訂單量已比去年同期增加至少5倍。

而據「澎湃新聞」搜索發現，大陸連假期間不論是經濟型酒店還是豪華酒店，不少城市旅遊景點附近的酒店價格普遍上漲2-3倍以上。

此外，「途家民宿」網資料顯示，截至9月21日，中秋國慶熱門城市民宿提前預訂量較2019年同期增加一倍，平均間夜價格達到565元，較2019年增長兩成。

造成這次大陸連假旅館供不應求的主要原因，除了疫後的「報復式出遊」人數外，最重要的原因是疫情期間很多旅館倒了。根據大陸文旅部發佈的全國星級飯店統計，今年第二季大陸共有6663家星級旅遊飯店，而疫情前的2019年第二季，大陸星級飯店卻有10284家，換言之，今年旅館數比疫情前的2019年少了35.21%。難怪會一房難求。