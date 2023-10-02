「從立委先比民調！」藍白合更添變數 柯文哲總統聲量雄踞第一名

【文．楊雪妍】

藍白合是泛藍軍最期盼的事，但昨日傳出國民黨放話「從立委先比民調！」柯文哲：我每一區提一個，看他們掉多少，讓藍白合雪上加霜，難怪全網都在吃瓜看戲。根據QuickseeK 總統大選每日情報總統候選人聲量排名，9/27到9/28的潛在候選人聲量排名柯文哲第一名，聲量是21,480，第二名是賴清德，聲量是13,588，第三名是侯友宜，聲量是12,219，第四名是郭台銘，聲量是7,910。

根據 QuickseeK的調查，總統候選人聲量排名柯文哲位居第一名，主要是三立新聞的FB在討論「國民黨放話「從立委先比民調！」柯文哲：我每一區提一個，看他們掉多少」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有2317筆，網友表示「好期待」、「越來越精彩了！」、「民眾堂主發話，眾小弟歸隊」。

而總統候選人聲量排名第二名的賴清德，主要是聯合新聞網的FB在討論「賴清德促政院推夜班護理加薪綠委：造成分裂對立」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有973筆，網友表示「夜班是犧牲睡眠。不然工作沒有比較多。我倒覺得早班雜事最多。要加薪就全部一起加。急診室的最辛苦了。要加多一點。」。第三名的侯友宜，主要是東森新聞的FB在討論「總統大選最新民調曝侯友宜支持度升高」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有2760筆，網友表示「唯一支持郭董！」。第四名的郭台銘，沒有登上選情熱議前五名。