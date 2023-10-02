快訊

亞運舉重／郭婞淳登場！抓舉落後神秘北韓小將、世界紀錄也被破

新北工人貼完外牆磁磚回室內 解開安全繩不慎從3樓墜地亡

亞運滑輪／慘了！害隊友和自己要當兵 南韓鄭喆元：我犯下大錯

「從立委先比民調！」藍白合更添變數 柯文哲總統聲量雄踞第一名

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／獨家報導製圖
圖／獨家報導製圖

【文．楊雪妍】

藍白合是泛藍軍最期盼的事，但昨日傳出國民黨放話「從立委先比民調！」柯文哲：我每一區提一個，看他們掉多少，讓藍白合雪上加霜，難怪全網都在吃瓜看戲。根據QuickseeK 總統大選每日情報總統候選人聲量排名，9/27到9/28的潛在候選人聲量排名柯文哲第一名，聲量是21,480，第二名是賴清德，聲量是13,588，第三名是侯友宜，聲量是12,219，第四名是郭台銘，聲量是7,910。

根據 QuickseeK的調查，總統候選人聲量排名柯文哲位居第一名，主要是三立新聞的FB在討論「國民黨放話「從立委先比民調！」柯文哲：我每一區提一個，看他們掉多少」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有2317筆，網友表示「好期待」、「越來越精彩了！」、「民眾堂主發話，眾小弟歸隊」。

而總統候選人聲量排名第二名的賴清德，主要是聯合新聞網的FB在討論「賴清德促政院推夜班護理加薪綠委：造成分裂對立」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有973筆，網友表示「夜班是犧牲睡眠。不然工作沒有比較多。我倒覺得早班雜事最多。要加薪就全部一起加。急診室的最辛苦了。要加多一點。」。第三名的侯友宜，主要是東森新聞的FB在討論「總統大選最新民調曝侯友宜支持度升高」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有2760筆，網友表示「唯一支持郭董！」。第四名的郭台銘，沒有登上選情熱議前五名。

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法
《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

延伸閱讀

侯友宜今、明天在高雄趴趴走 鞏固基層強力「補網」

柯文哲拋在野比民調「輸的就退選」 郭台銘：比經濟治國能力

最新民調柯文哲跌落第三 前幕僚稱「喊戰又站不起來」

藍白怎麼合？邱毅曝柯文哲優先合作對象是「這兩人」 答案快揭曉

相關新聞

林秉樞看守所「嚴刑逼供」狂掀被？！ 貪汙室友結局超展開

因貪污被收押的公路總局中壢工務段養路士林志順，在看守所睡覺打呼太大聲，不滿的室友林秉樞竟每天凌晨狂掀林志順被子，把他叫醒，甚至在二二八連假期間發生爭吵，林秉樞還因此遭到上銬。林志順為了想好好睡一覺，2022年3月爆出向檢調認罪，並繳回不法所得，依貪汙治罪條例處2年10月徒刑，褫奪公權1年。

中秋、十一連假大陸旅館供不應求 原因竟然是…

如果你嫌台灣連假時旅館太貴、服務太爛「坑人」，那就請看大陸連假時的旅館亂象。據大陸媒體調查發現，在9月29日至10月6日的八天連假中，熱門旅遊景點附近的旅館房價比平時上漲至少2至3倍。

「從立委先比民調！」藍白合更添變數 柯文哲總統聲量雄踞第一名

藍白合是泛藍軍最期盼的事，但昨日傳出國民黨放話「從立委先比民調！」柯文哲：我每一區提一個，看他們掉多少，讓藍白合雪上加霜，難怪全網都在吃瓜看戲。根據QuickseeK 總統大選每日情報總統候選人聲量排名，9/27到9/28的潛在候選人聲量排名柯文哲第一名，聲量是21,480，第二名是賴清德，聲量是13,588，第三名是侯友宜，聲量是12,219，第四名是郭台銘，聲量是7,910。

總統參選人「臉書買廣告」排行曝！ 第一名是「他」

2024總統大選剩不到4個月，目前有「四腳督」爭大位，包括民進黨總統參選人賴清德、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘，戰況激烈。對此，PTT名人「神龍Z9」吳達偉分享4人在臉書上買廣告金額，結果讓人出乎意料。

國軍秘密飛帛琉 射擊愛三飛彈命中率多少？

軍方透露，美國2022年同意我空軍在台灣實彈射擊愛國者三型飛彈，不必遠赴美國，但兩岸距離太近，涉及美、日等盟國飛彈參數安全考量，加上帛琉希望美國部署愛國者飛彈，在美軍安排下，我空軍於今年8月在帛琉進行愛三實彈射擊，「命中率百分百」。

華為新品發表未提「Mate 60 Pro」 美媒：晶片難量產？

華為新款旗艦手機「Mate 60 Pro」先前推出，被大陸官媒、部分愛國網友認為突圍了美方的晶片出口禁令，讓民族品牌揚眉吐氣，但華為近日產品發布會上卻未提這支新機。《美國之音》稱，此舉引發華為Mate 60 Pro在技術上能否量產的質疑，因為美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）先前表示，沒有任何證據表明，華為能夠量產7奈米製程晶片。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。