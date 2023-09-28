總統參選人「臉書買廣告」排行曝！ 第一名是「他」

【文．邢雲】

2024總統大選剩不到4個月，目前有「四腳督」爭大位，包括民進黨總統參選人賴清德、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘，戰況激烈。對此，PTT名人「神龍Z9」吳達偉分享4人在臉書上買廣告金額，結果讓人出乎意料。

據知，「神龍Z9」吳達偉是機械工程師，綽號「Z9大神」，曾任職廣達與華碩，2020年曾以台灣民眾黨籍參選板橋東區立委，2022年參選新北市議員（板橋區），但都落選。

Z9在臉書專頁貼出4名總統參選人，最近90天內在臉書買廣告的花費，他利用「花費追蹤」比較廣告商刊登社會議題、選舉或政治相關廣告的花費金額；他說，任何人只要輸入廣告商名字都可查詢。

結果顯示，買廣告第1名是賴清德，花費110萬台幣；第2名是侯友宜，花費76萬台幣；第3名是郭台銘，花費9萬台幣；讓人意外的是，柯文哲花費為零元，一毛錢都沒花，Z9笑虧他是「窮鬼戰法無誤」。

消息一出引發網友議論紛紛，「網軍買一堆，就不需要買臉書廣告了」、「我看到阿銘的小氣戰法」、「蠻合理的，網路聲量低的，花錢買」、「這樣就代表治國能力好嗎？」「傻了，要弄長輩群組啦，買臉書廣告…廠商賺很大喔！」