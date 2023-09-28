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國軍秘密飛帛琉 射擊愛三飛彈命中率多少？

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
我國軍飛彈連今年8月首次飛帛琉，試射愛國者三型飛彈。 圖／引自「香港01」
我國軍飛彈連今年8月首次飛帛琉，試射愛國者三型飛彈。 圖／引自「香港01」

【文．邢雲】

軍方透露，美國2022年同意我空軍在台灣實彈射擊愛國者三型飛彈，不必遠赴美國，但兩岸距離太近，涉及美、日等盟國飛彈參數安全考量，加上帛琉希望美國部署愛國者飛彈，在美軍安排下，我空軍於今年8月在帛琉進行愛三實彈射擊，「命中率百分百」。

至於愛國者二型飛彈，美國早已同意可在台灣打實彈，每年都在屏東九鵬基地實彈射擊。《中時新聞網》報導，過去空軍進行愛三彈射擊都在美國本土。第一次是2016年，我飛彈指揮部派官兵前往美國新墨西哥州白沙飛彈測試場，這是繼日本之後，第2個打愛三彈的國家。

據透露，今年8月，空軍防空飛彈指揮部愛國者三型飛彈連、陸軍防空飛彈連官兵，多批次搭乘C-130運輸機秘密飛往帛琉；同時，美方將台灣在美國訓練用的愛三彈發射裝備運送至帛琉，進行愛三飛彈射擊，驗證接戰能力，較不受他方干擾。

空軍將這項試射任務列高度機密，帛琉是台灣在南太平洋4個邦交國之一，地處關島與菲律賓之間，戰略地位近年來受美國重視，有意在帛琉部署雷達等軍事設施。今年7月美軍曾在帛琉機場實射愛國者飛彈，但這是演習期間臨時部署，帛琉已要求美軍常態性部署。

帛琉總統惠恕仁曾表示，「我已向美國表明，如果你們要在帛琉有一座雷達站，你們也應該有愛國者飛彈來保衛我們，以防我們遭受攻擊。」

近來，共軍在帛琉領海附近活動增加，5月和8月有一艘大陸科研船被發現在未經允許下，在帛琉專屬經濟海域內作業。惠恕仁最近受訪表示，大陸科研船好像在演習，似正研究如何在危機時切斷海底電纜。

據了解，美方一直不同意我方在台射擊愛三飛彈，雖然2022年空軍前參謀長黃志偉在立院透露，只要保防措施做好，美方同意可在國內打；但軍方也坦言，飛彈試射既然要公告，就很難保密，再者，台灣距大陸太近，中共偵察機艦頻繁出沒，要完全做好保防措施，防範中共偵蒐參數與訊號，美方並不放心，愛三彈在台實彈試射，短期內尚難實施。

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