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華為新品發表未提「Mate 60 Pro」 美媒：晶片難量產？

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
華為日前新品發表會未提Mate 60 Pro，提的是Mate 60 RS「非凡大師」系列，且代言人劉德華更引發關注。 圖／取自華為發表會直播畫面
華為日前新品發表會未提Mate 60 Pro，提的是Mate 60 RS「非凡大師」系列，且代言人劉德華更引發關注。 圖／取自華為發表會直播畫面

【文．李有具】

華為新款旗艦手機「Mate 60 Pro」先前推出，被大陸官媒、部分愛國網友認為突圍了美方的晶片出口禁令，讓民族品牌揚眉吐氣，但華為近日產品發布會上卻未提這支新機。《美國之音》稱，此舉引發華為Mate 60 Pro在技術上能否量產的質疑，因為美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）先前表示，沒有任何證據表明，華為能夠量產7奈米製程晶片。

華為25日在深圳舉行秋季新品發表會，未見Mate 60 Pro身影，華為常務董事、終端BG（業務集團）CEO余承東甚至不提該款手機。當天，華為發布新款平板、智慧手表、無線耳機、智能巨屏顯示器。在手機新品上，華為推出以奢華設計和昂貴材料為噱頭的的Mate 60 RS「非凡大師」系列，手機官網定價為11999元人民幣起，被網民戲稱「電子茅台」。

不過，Mate 60 RS強調外觀設計，但與華為其它產品不同，華為未公布該手機的技術參數；一個月前華為推出的Mate 60 Pro，也在晶片技術細節不加以著墨。

《美國之音》引述中華經濟研究院副院長王健全表示，中芯7奈米製程晶片用DUV重覆曝光的技術，良率須達七、八成才能盈利；台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真稱，7奈米製程已經是中芯國際的極限，良率應該不會高於五成，「這樣生產成本會很高」，但《美國之音》也指，華為作為中國「民族企業標竿」，可能獲得北京的巨額補貼，不計成本效應。

有分析指出，即便華為在中國大陸手機市場增速有起色，但只是建立在起點低的基礎上。因為華為曾經一度位居全球智慧手機銷量第二，在美國制裁影響，海外收益銳減，一度退至只能生產4G手機；2022年，華為在中國的智慧手機市場份額已跌至10%左右。華為2023年的手機銷量定出4000萬目標，但在美國下制裁令的2019年，華為手機出貨量達到2.4億台。

丹麥電信諮詢公司Strand Consult首席執行官斯特蘭德（John Strand）表示，新款Mate 60由於不支援Google行動服務（GMS）平台，在中國以外的地方沒有吸引力，因受美國商務部「實體清單」制裁下，華為無法使用谷歌的GMS平台，採用自行研發的HMS平台。

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