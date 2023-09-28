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藍白合成不可能的任務 柯文哲氣炸聲量衝上第一名

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
圖／獨家報導製圖
圖／獨家報導製圖

【文．楊雪妍】

藍軍殷殷期盼的藍白合，看來還有一段路要走，據傳昨(27)日柯文哲因國民黨兩條件氣炸，更在內部會議脫口說，「去死吧」，使得全網熱議!。根據QuickseeK 總統大選每日情報總統候選人聲量排名，9/26到9/27的潛在候選人聲量排名柯文哲躍升第一名，聲量是22,240(上升2)，第二名是賴清德，聲量是21,888(下降1)，第三名是侯友宜，聲量是20,306(下降1)，第四名是郭台銘，聲量是9,204。

根據 QuickseeK的調查，總統候選人聲量排名柯文哲位居第一名，主要是ETtoday 新聞雲的FB在討論「不滿國民黨合作2條件柯文哲內部會議痛飆藍營：去死吧！」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有6539筆，網友表示「這種合作本來就是在等後續的分食而已，而不是合作做好事情」、「政治還是要有一定的理念堅持，最終人民自會有評斷！」、「民進黨繼續躺著選」。

而總統候選人聲量排名第二名的賴清德，主要是中天新聞的FB在討論「被學生問戰爭賴清德卻閃避回答他解讀潛台詞：兵役再延長？」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有280筆，網友表示「根本不敢面對現實⋯⋯賴神」。排名第三名的柯文哲，沒有登上前五名的選情熱議。第三名的侯友宜，主要是自由時報的FB在討論「侯友宜：「選舉奧步」讓我從第1名被打到最後1名」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有1434筆，網友表示「原來去政大、台大亂講話漏氣，都是民進黨害的。」。第四名的郭台銘，主要是TVBS 新聞的FB在討論「永齡捐款3600萬！郭台銘慰問殉職消防員：人力、經費不足」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有564筆，網友表示「大家一起用連署挺阿銘佩霞#參選2024！前進總統府愛台灣人民唯有郭台銘」。

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