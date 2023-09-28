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拜登選戰打得激烈 台積電恐成炮灰

聯合新聞網／ 獨家報導新聞網
去年底台積電在亞利桑那州設廠時，美國總統拜登親自參加設備移機典禮，但如今似乎問題不斷。 圖／引自台積電臉書
去年底台積電在亞利桑那州設廠時，美國總統拜登親自參加設備移機典禮，但如今似乎問題不斷。 圖／引自台積電臉書

【文．邢雲】

去年底，台積電亞利桑那州鳳凰城晶圓廠舉行設備移機典禮，除了美國總統拜登及相關部會首長親自蒞臨外，包括蘋果執行長庫克等台積電重要客戶高層，也齊聚見證這起美國史上規模最大的外商投資案。當時拜登興奮地高喊「美國製造業回來了！」贏得台下一片掌聲。

拜登大力推動台積電在亞利桑那州設廠，目的是幫助美國重拾晶片製造優勢，這項重大投資案曾被譽為是拜登《晶片和科學法案》皇冠上的寶石，如今9個月過去，這顆明珠卻因工程延宕、負面聲浪和越來越多質疑，顯得黯淡無光。

報導指出，台積電主要透過外部承包商僱用非工會工人，但隨著選戰越打越烈，拜登為贏得連任，正積極爭取工會支持，台積電也面臨與工會談判的政治壓力。與台積電亞利桑那州1廠有關的安全問題報告，卻讓情況變得更複雜。

台灣生產全球60%以上半導體及全球9成以上先進晶片，美國僅佔全球晶片產量約12%。隨著兩岸形勢惡化及美台合作對陸產生更大壓力，台灣成成為外媒口中「全世界最危險的地方」，也加劇美、歐對晶片生產過於仰賴台灣的憂慮。

由於亞利桑那州項目面臨營運和政治方面的挑戰，越來越多專家質疑，美國能否仿效台灣在晶片方面取得的成功。台灣清華大學校長高為元指出，美國工人將面臨一條「學習曲線」，不僅在技術方面，也和什麼是高端晶片不可缺的「精確思維」方式有關。

產業人士對美國晶圓廠能否像台灣晶圓廠一樣成功，也表示擔憂。台積電前研發副總裁、清大半導體學院院長林本堅說，台積電在華盛頓州的工廠已運作十多年，且招募許多當地工人，「我們永遠無法讓其表現，達到和台灣廠一樣的水準，無論我們多麼努力，我們永遠無法將該廠提升到同樣水準」。

高為元表示，相比台積電在亞利桑那州的經歷，其計劃中的德國和日本設廠計畫比較像建立在「雙贏」的合作夥伴關係，也較受當地歡迎，「工程師們不介意去德國和日本」。

此外，專家指出，媒體對亞利桑那工廠的報導也是問題。專家指出，美國傳達最重要的訊息似乎是，「台積電要在亞利桑那州建廠，是因台灣太危險」，但日本人永遠不會這麼說。日本人會說，「我們需要你，因為這裡有我們的客戶，這裡有本地市場」。

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