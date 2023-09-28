杭州亞運台灣隊吃什麼？帶大同電鍋、維力麵 出征飄家鄉味

【文．邢雲】

2022杭州第19屆亞運開幕，在教育部體育署及中華奧會協助下，國家運動訓練中心支援中華隊在村外中繼站的後勤工作。據指出，中繼站駐紮離選手村及比賽場館不遠的盛捷國際辦公中心服務公寓，主要以支援選手及教練在賽中誤餐時，提供家鄉味餐點，並即時送餐到比賽場館的支援工作，減少往返選手村的時間，另也有運動員整復按摩的賽後恢復服務。

國家運動訓練中心今天在臉書披露，這次中華台北代表團前往杭州參運亞運的生活日常。據表示，盛捷公寓的支援工作由國訓中心黃泰源副執行長負責統籌及指揮，並仿照2018年雅加達亞運會中華隊中繼站─蘇丹公寓成功的營養供膳補給模式，因此指派中心的方國雅副廚、潘奕廷營養師及吳佳慧體能訓練師負責中繼站聯繫、採購及餐食規劃，提供教練及選手熟悉的台灣口味料理。

選手在中繼站看到大同電鍋，心中都感受到家鄉味。 圖／引自國家運動訓練中心臉書

在本屆亞運會中，盛捷公寓的餐點規劃分為主食餐及輕食餐兩種不同餐食，讓選手及教練依各項目競賽屬性的不同，及飲食喜好自行選擇。雖然分為兩種不同選擇，但在飲食規劃重點上，皆為高碳水化合物的餐食，符合運動員在賽中的能量補充原則，包含主餐類-丼飯、燴飯類、輕食類-海苔飯捲、烤地瓜、烤薯塊、烤蔬菜、茶葉蛋等，並提供熱湯，讓選手吃到國訓中心提供的外送餐點。

高碳水化合物、少量蛋白質為主，讓選手吃得下高碳水飲食補充方式規劃菜色，所以以丼飯或燴飯為主！ 圖／引自國家運動訓練中心臉書

食材的選擇上，也因中國畜牧業開放使用含瘦肉精飼料餵養，故肉品瘦肉精的殘留、運動員的食安是本屆亞運會中繼站最大的挑戰。故食材採購方面，在台商會榮譽會長、也是中華隊團本部聯絡員周鮑華的協助下，與杭州亞運會官方食材供應商生鮮食材採購經理接洽，並推薦曾經供應G20領袖高峰會的食材品牌，或是各大國際運動賽會使用過的品牌食材。

男子桌球隊也在享用中繼站的美食。 圖／引自國家運動訓練中心臉書

另，該供應商進倉前亦進行食材抽驗。透過源頭把關，採購相對安全的食材。中繼站採購的肉品會進一步利用瘦肉精快篩試劑，做第二層食安把關，確認通過無瘦肉精的快篩檢測後才會進行烹調料理，以確保盛捷公寓提供的伙食安全無虞，運動員可以安心的食用。

國家運動訓練中心並感謝大同公司提供商品，贊助盛捷公寓支援團隊，讓國訓中心帶著大同寶寶，共同出征杭州亞運，提供20人份、10人份大同電鍋及快煮壺數個，讓廚師在備餐的過程更放心、火候狀態也能掌握的更精確，讓中繼站煮出臺灣味，運動員吃到家鄉味。