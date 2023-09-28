要變天了嗎？「侯柯配」超車賴神 賴清德站上總統負聲量第一名

【文．楊雪妍】

26日全網熱議的新聞是2024恐變天，賴神被「侯柯配」超車，這讓藍軍士氣大振，更引起網友熱烈討論，看來賴神再不好好處理壞蛋的問題，就很難有下一步了!。根據QuickseeK 總統大選每日情報總統候選人聲量排名，9/26到9/27的潛在候選人聲量排名賴清德躍升第一名，聲量是21,275(上升1)，第二名是侯友宜，聲量是19,163(下降1)，第三名是柯文哲，聲量是7,135，第四名是郭台銘，聲量是6,503。

根據 QuickseeK的調查，總統候選人聲量排名賴清德位居第一名，主要是TVBS新聞的FB在討論「2024恐變天！「侯柯配」狂贏賴清德最新總統民調曝」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有6703筆，網友表示「柯文哲、加油」、「太好笑了」、「好美的夢」。

而總統候選人聲量排名第二名的侯友宜，主要是Ptt的Gossiping在討論「侯友宜推「百萬金孫」政見 凍卵一次性補助2萬」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有1002筆，網友表示「臭蛋黨政府：知道了 馬上抄」。排名第三名的柯文哲，沒有登上前五名的選情熱議。第四名的郭台銘，主要是聯合新聞網的FB在討論「郭被邊緣化？趙少康找韓國瑜加速藍白整合 郭台銘吐8字真言」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有1124筆，網友表示「唯一支持郭台銘」。