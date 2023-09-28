尋求庇護者不斷湧入 德國將在波蘭、捷克邊境實施檢查

【文．江裴浚】

德國內政部長南希.費瑟（Nancy Faeser）今日宣佈，將在與波蘭和捷克接壤的邊境進行臨時檢查，以遏制尋求庇護者的湧入。

一位匿名德國前官員向美媒《政客》（Politico）透露，由於越來越多的尋求庇護者湧入，德國將在未來幾天內，於特定的邊境進行臨時檢查，許多人現在正越過波蘭和捷克共和國的邊境進入德國，截至今年8月，約有 20.4 萬人在德國申請避難，比去年同期增加了 77%。

於10月8日，巴伐利亞邦和黑森邦將舉行選舉，人民對移民湧入的不滿迫使他們在移民問題上採取更加強硬的態度，德國執政黨面臨越來越大的壓力。

德國總理奧拉夫·蕭茲（Olaf Scholz）說：「我不希望波蘭只是揮揮手讓人們通過，然後再討論我們的庇護政策。」肖爾茨要求波蘭政府澄清最近的指控，即波蘭領事館的濫發簽證醜聞，波蘭媒體先前爆料，該國領事館收受賄賂，使大量非洲人與亞洲人進入歐盟。

波蘭將於 10 月 15 日舉行議會選舉，因此邊境管制問題在波蘭將尤為敏感。在選舉前的準備階段，當前執政的法律與公正黨（PiS） 試圖通過反德言論和要求德國為納粹的行為賠償來煽動選民，甚至正在權衡是否要更進一步，威脅要從波蘭側封鎖與德國的邊境，以阻止德國境內的任何移民進入波蘭。

捷克內政部長維特·拉庫尚 (Vít Rakušan) 週一表示，捷克警方將在邊境檢查方面與德國警方合作，他說，費瑟曾尋求與波蘭進行類似的合作，但尚未達成協議。

《政客》指出，蕭茲和他的內政部長都是的社會民主黨（SPD）成員，議題表態上皆偏左，此次在移民問題上採取更強硬的立場可能與社會民主黨的民調下滑有關。根據《政客》的民意調查，社民黨在巴伐利亞邦的支持率已降至19%，而極右翼的另類選擇黨（AfD）的支持率為16%。

一位不具名的德國官員表示，德國將對「已知常被用於人口販運」的過境點實施抽查，使用抽查而不是更全面的邊境管制，可以讓德國規避歐盟規範，即在申根區內實施邊境管制必須提前一個月通知歐盟委員會。