00後已經不用LINE 兩派人吵翻：不想私生活被當八卦傳

【文．林冰夏】

LINE在台灣是最受歡迎的通訊軟體之一，但現在年輕人都改用別的軟體了嗎？一名女網友透露，最近看到有人說，LINE是長輩在用的，年輕人都改用其他聊天軟體，好奇「這是真的嗎？」多數人看到後紛紛搖頭，「高中生還在用，學校群組都是LINE」，但也有人說「LINE都被工作和學業佔滿，平常真的不會用」。

最近看到有人說，00後（西元2000年後出生）的年輕人已經不使用LINE了，大多都改用IG或是Messenger，還說LINE是長輩在用的，悲嘆「本90後真的覺得自己老了，已經是長輩的身分」。

她也透露，自己在LINE上面買了很多貼圖和主題，很擔心若是LINE之後被淘汰，這些可能就用不到了。

文章曝光後，不少人反駁，「我是04年的，但只有用FB和LINE」、「00後的表弟表妹還是有用LINE，家庭群組超多人」、「超愛用LINE和IG，但是FB和Messenger我完全不用」。

但也有網友認為，「因為不用工作啊，不然誰想要私生活被當八卦傳，我LINE也只拿來公務聯繫」、「LINE基本上只有工作上在用，私下也不會去用LINE」、「討厭LINE，對話紀錄不好轉，還會過期」、「LINE就是難用啊，光是文件會過期就很煩」。

另一派幫LINE說話，表示「感覺LINE要被淘汰有點難，現在LINE PAY還有一堆新功能」、「不會吧，LINE PAY應該比本業還賺」、「LINE被工作用得超頻繁，要被淘汰似乎很難」、「社會上目前工作還是很多都會用LINE，真的要淘汰也是多年後才有可能了」。