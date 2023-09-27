華為Mate 60「產能不足」暫不引進台灣 Mate 70 Pro規格卻已傳出

【文．李有具】

華為在台總代理「訊崴技術」26日舉行發表會，聚焦智慧穿戴、TWS藍牙耳機、平板、行動寬頻路由器等產品，但發表會上並沒有端出近期受關注的旗艦機「Mate 60」系列。雖然華為已3年沒在台灣推出手機，近來華為旗艦機Mate 60系列在中國大陸引起瘋搶，不過華為在台總代理訊崴技術總經理雍海受訪時表示，沒有引進台灣的原因是產能不足，未來要看原廠安排，還沒有具體時間表。

不過，隨著繼華為發表秋季新品，市場近日也傳出華為即將再推出「Mate 70 Pro」系列，預計搭載麒麟9100晶片、後置4顆鏡頭、5500mAh電池等配置，售價傳將接近人民幣（下同）6000元。陸媒指，麒麟9100晶片由華為自主研發，具有更強的效能、更低功耗，帶來更流暢使用體驗。

目前華為新手機因被美國禁止Google向華為提供Android系統更新，採自家研發的鴻蒙系統，加上在手機時區設定「中國台灣」，遭國家通訊傳播委員會（NCC）祭出禁售令，華為退出台灣手機市場，已3年沒在台灣推出手機新品，華為也改變在台通路策略，實體品牌店目前已全數熄燈，轉型引進旗下智慧終端產品銷售。

在台灣，華為目前有穿戴、音頻、平板、路由器和筆電共5大產品線，雍海表示，穿戴產品今年目標成長15%、音頻部分也希望成長；他坦言過去3年因疫情影響「很艱難」，但現在心態淡然、順其自然。

華為最近推出的新機「Mate 60」號稱具備5G網速，被中國大陸消費者視為中美角力下的一項勝利，在大陸熱賣斷貨。據消息人士指出，目前Mate 60 Pro產能規劃是600萬支，但整體需求大概有2000多萬支，總部希望先以中國大陸市場為主。