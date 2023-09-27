杭州辦亞運有多拼？ 讓古都變身科技城

【文．林齊萩】

第19屆亞洲運動會23日傍晚在大陸浙江杭州揭幕，杭州成為繼北京（1990）、廣州（2010）後，第三座獲亞運舉辦權的中國城市。為了辦這屆亞運會，杭州可謂卯足全力，在大陸社交媒體中，關於「杭州辦亞運有多拼」的話題，點閱量早已需要以「億」為單位來計算。

這次杭州辦亞運會的理念為「綠色、智能、節儉、文明」，而「智慧辦賽事」體現在公共設施等多個面向上。位於錢塘江邊的公共座椅已具備無線充電功能，手機可預約公車，連路邊的指示牌都換成電子看板。公車站內還配備電視、自動販賣機，甚至裝上空調。

杭州地鐵已進化成充滿未來感的「賽博龐克」（Cyberpunk），走出地鐵站，迎面而來的是星空頂。連地鐵通道都設計成跑道或泳道，運動感十足。地鐵的車窗玻璃還能看到城市路線、美食指南，入夜後，璀璨的燈光更是直衝雲霄。大陸網友打趣說：「這下連玉皇大帝都知道杭州在辦亞運。」

不僅亞運宣傳隨處可見，主辦單位還把全國警校帥哥、美女都拉到杭州，連路邊的紅綠燈都是吉祥物模樣，為了這場亞運會，杭州已提前進入賽博龐克時代。不僅有科技感的公車站、未來感的圖書館，馬路旁的電子廣告直接化身3D魔幻魚缸，各種智慧型機器人隨處可見，杭州不僅表面功夫做得漂亮，在提升城市硬實力上，更下了不少功夫。

錢塘江畔的「大蓮花」杭州奥體中心體育場，5G訊號全覆蓋，裝設最先進的人體3D辨識技術自動識別人群，檢測違禁品。即使未能臨親場館，場外的觀眾也可透過5G VR觀賽系統360度觀賽，打破空間限制，享受獨特的體驗。

阿里巴巴旗下的智能協作辦公及應用開發平台釘釘，為杭州亞運會訂製解決方案「亞運釘」，「亞運釘」可提供包括中文、英文、日文等14種語言的即時翻譯，方便工作人員與海外參賽者之間的溝通。

這波亞運加上中國國慶，給杭州及其周邊地區帶來大量的國內外遊客。杭州更是擠身國慶假期「超級黃金周」（9月29日到10月6日）熱門前十大目的地。比賽門票、體育用品、周邊紀念品的收入，為杭州帶來5至10年的經濟紅利，並擴大了城市影響力。